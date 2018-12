Kylie y Travis son protagonistas de titulares por infidelidad y boda, Kim Kardashian se pronuncia [FOTOS]

Kylie Jenner y Travis Scott son protagonistas de los portales de espectáculos de USA después que se viralizó una fotografía del cantante supuestamente siendo infiel a la madre de su hija Stormi Webster, pero no sólo eso, esta noticia viene de la mano leugo de que la joven millonaria publicara en Instagram una imagen junto al rapero y un anillo de compromiso, ¿se casaron?.

Los rumores de la boda se incrementaron debido a las publicaciones que tanto la empresaria, de 21 años, como el rapero, de 26, hacen en Instagram, pero nada ha sido confirmado.

Incluso Kim Kardashian asegura que desconoce si su hermana menor se había casado en secreto con Scott. “Literalmente necesito preguntarle. Esa va a ser mi próxima pregunta en nuestro chat grupal. Pero no tengo idea”, admitió para el portal de noticias 'Entertainment Tonight'. Mientras tanto, los padres de Stormi con frecuencia se llaman entre ellos "wifey" (esposa) y "esposo" en sus publicaciones de redes sociales. Esto ha provocado que la especulación sobre el estado de su relación aumente.

"Hemos estado hablando de camino aquí y creo que simplemente es la forma en la que se dirigen el uno al otro, pero la verdad es que no tengo ni idea", añadió Kim Kardashian sobre el hecho de que Travis le dice “esposa” a Kylie.

Pero a esto se suma una supuesta infidelidad por parte de Travis Scott, pues empezó a circular una fotografía del rapero en una situación comprometedora. El portal TMZ ha sido el encargado de sacar a la luz la imagen.

En la imagen supuestamente Travis aparece besando a otra chica y que, de ser reales, podrían demostrar una infidelidad por parte del rapero a la empresaria. Pero, lejos de guardar silencio, el rapero no ha dudado en responder a las acusaciones rápidamente a través de Instagram.

"TMZ, no publiques estas mier... Los trolls están trabajando mucho hoy. Yo no he estado en ningún balcón con ninguna chica. Intentando otra vez, trolls. Mi mujer y yo somos fuertes, ¡sigamos celebrando!", dijo Travis Scott.