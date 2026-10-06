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Jefferson Farfán 'manda' a Xiomy Kanashiro a vender ropa para costear su regalo de cumpleaños: "No estás preparada.."

En plena transmisión de su pareja, Xiomy Kanashiro, el exfutbolista Jefferson Farfán aseguró que las opciones de regalo que deseaba para su cumpleaños número 42 estaban a "mucha galaxia".

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son pareja desde el 14 de febrero de 2025.
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son pareja desde el 14 de febrero de 2025.Foto: composición LR/Instagram
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Las interacciones entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro volvieron a captar la atención de sus seguidores. La pareja protagonizó un singular intercambio durante una transmisión en vivo que reafirmó la confianza y cercanía que comparten desde que hicieron pública su relación.

Todo ocurrió mientras la conductora de ‘América Hoy’ promocionaba las prendas de su emprendimiento a través de redes sociales. En medio de la transmisión apareció el exfutbolista, quien no desaprovechó la oportunidad para bromar sobre el regalo que espera recibir de la popular ‘Chinita’ por su próximo cumpleaños.

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Lejos de limitarse a acompañar a su pareja, Farfán sorprendió a los usuarios al explicar, entre risas, por qué decidió ‘mandar’ a Xiomy a vender la mayor cantidad posible de prendas antes de la fecha en la que celebrará un año más de vida. “La he mandado a vender. El 26 de octubre es mi cumpleaños. Mis opciones están muy arriba, mucha galaxia”, comentó con su característico humor.

La ocurrencia provocó una inmediata reacción de la ‘Chinita’, quien recordó que ni siquiera conocía cuáles eran las alternativas de regalo que manejaba el exseleccionado peruano. “Pero que dé opciones. A mí no me has dado ninguna opción de regalo”, respondió.

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Sin intención de revelar mayores detalles, la ‘Foquita’ continuó alimentando la incertidumbre y dejó claro que sus gustos están fuera del alcance de cualquier lista convencional de obsequios. Fue entonces cuando soltó: “No estás preparada para ver mis opciones. Muy arriba, mucha galaxia”.

La conversación tomó un rumbo inesperado cuando Xiomy decidió contar qué habría pedido realmente su pareja. La confesión rápidamente llamó la atención de quienes seguían el live. Con tono divertido, reveló: “Me ha pedido un carro; le regalaré esos Hot Wheels, ja, ja, ja”.

El intercambio dejó ver el buen momento que atraviesan Farfán y Kanashiro. Desde que oficializaron su romance, ambos han compartido distintos momentos juntos y no han tenido reparos en mostrar ante el público la dinámica de complicidad que caracteriza su relación, especialmente en las transmisiones de la modelo en TikTok, donde el empresario la ha apoyado modelando y promocionando distintas prendas.

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