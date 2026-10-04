Magaly Medina le responde a periodista que sugirió su retiro de la televisión: "No dejo que nadie dirija mi vida"

Magaly Medina respondió luego de que una periodista planteara que ya debería dejar la televisión. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ fue consultada por su futuro profesional tras la recomendación de alejarse de las pantallas a raíz de los procesos legales que ha enfrentado en los últimos años.

La popular ‘Urraca’ tomó posición frente a este comentario y dejó claro que una decisión de ese calibre solo le corresponde a ella, pues nadie más tiene autoridad para determinar cuándo debe poner punto final a su carrera.

Magaly Medina responde a quienes piden su retiro

En medio de las Elecciones 2026, Magaly fue abordada a raíz de las declaraciones de Rossmery Vargas, periodista de Show.pe que consideró que la conductora debería retirarse tras los distintos procesos judiciales que ha afrontado. Frente a ese escenario, la ‘Urraca’ manifestó: “Yo soy la única, ¿quién más? ¿Tú crees que le voy a hacer caso a cada atorrante que sale diciéndome: ‘retírate’?”.

La conductora sostuvo que nunca ha delegado en terceros las decisiones importantes de su vida. Para ella, tanto los aciertos como los errores de su carrera han sido responsabilidad propia. “Nunca en mi vida le he hecho caso a nadie para tomar mis decisiones; las he tomado yo: las buenas, las malas y las equivocadas, las he tomado yo. Yo no dejo que nadie dirija mi vida”, agregó.

Vargas sostuvo que Medina debería pensar en dejar la televisión por su tranquilidad personal. Entre sus argumentos mencionó los enfrentamientos judiciales de la conductora con diversos personajes de la farándula nacional. “Ella no necesita estar en televisión. Yo que ella, este año me retiro con todo el dolor de mi corazón y no por darle gusto a ellos, a los peloteros, a los juergueros, sino por mi paz mental, por mi salud. Tiene juicios con la ‘Foca’, con Cuto y con Alejandra (Baigorria); perdió el juicio con Lucho Cáceres, estuvo en la cárcel por Paolo Guerrero. Yo que Magaly me voy a mi casa”, aseguró.

En esa línea, la conductora reconoció que la televisión demanda sacrificios. “La televisión es muy sacrificada y ya tengo una edad en la que quiero disfrutar lo que he ganado”, señaló.

Sin embargo, fue tajante al hablar sobre su despedida tras recordar que celebrará tres décadas en la pantalla chica. “No sé por qué quieren sacarme de la tele cuando no pueden conmigo. El próximo año celebro 30 años en televisión y estoy feliz. Yo me voy a retirar cuando el público lo diga y me sienta cansada. Es probable que a los 30 años o luego me tome un aire, pero es decisión personal”, sentenció.