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Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug se luce con tremendo detalle para su novia y ella grita su amor: "¡Ámame!"

Adriano Farfán sorprendió a Hillary Meza con un lujoso detalle. La joven modelo compartió el gesto en Instagram y luego publicó una romántica fotografía junto al hijo de Jefferson Farfán.

Adriano Farfán y Hillary Meza llevan poco más de 1 mes de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Adriano Farfán y Hillary Meza llevan poco más de 1 mes de relación. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, continúa mostrando públicamente su cercanía con Hillary Meza. La joven modelo compartió en sus redes sociales el romántico detalle que recibió del jugador de pádel, quien la sorprendió con un arreglo floral.

La relación entre el joven y su novia ha quedado expuesta en distintas publicaciones de Instagram. Esta vez, la modelo no solo mostró las flores que recibió, sino que también difundió una fotografía junto al joven de 18 años, acompañada de un mensaje musical que llamó la atención de sus seguidores.

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Novia de Adriano Farfán presume detalle del hijo de la 'Foquita'

Hillary Meza compartió hace algunos días una imagen en la que aparece Adriano Farfán junto al regalo que preparó para ella. El hijo de Jefferson Farfán eligió un arreglo compuesto por delicadas orquídeas, un gesto que la joven modelo recibió con evidente entusiasmo.

Como muestra de agradecimiento, la novia del hijo mayor de la 'Foquita' publicó la fotografía del deportista en su cuenta personal de Instagram y añadió un emoticón de corazones. La publicación también fue reposteada por el propio joven, quien de esa manera volvió a hacer visible la cercanía que mantiene con la modelo.

Para acompañar ese momento, la joven escogió la canción 'Ámame', interpretada por la agrupación El Gran Combo. La elección del tema musical acompañó la fotografía romántica que publicó junto al hijo de Melissa Klug.

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¿Quién es Hillary Meza, joven modelo que conquistó al hijo de Jefferson Farfán?

Hillary Meza es una joven modelo vinculada sentimentalmente con Adriano Farfán, hijo mayor de Melissa Klug y Jefferson Farfán. De acuerdo con la información difundida, tendría 18 años y sería contemporánea con el jugador de pádel.

A diferencia de Adriano Farfán, quien ha destacado públicamente por su actividad deportiva, Hillary Meza estaría relacionada con el mundo del modelaje. Su acercamiento a los concursos de belleza tampoco sería reciente, pues anteriormente participó en el Miss Perú La Pre como representante de Huacho, ciudad de la que es natural.

La joven ha compartido en sus redes sociales distintos momentos relacionados con su vínculo con Adriano Farfán, confirmando públicamente una relación que también ha quedado registrada mediante fotografías y publicaciones de ambos.


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