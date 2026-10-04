Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
EN VIVO

🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

Espectáculos

Sheyla Rojas sorprendió en primer desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular: "Con las mujeres que cocinaron con amor"

En medio de su mediático romance con Joaquín Ramírez, la influencer Sheyla Rojas acompañó al candidato en el tradicional desayuno electoral, esta vez en un comedor popular en Cajamarca.

La influencer Sheyla Rojas confirmó su relación con Joaquín Ramírez en 2026.
La influencer Sheyla Rojas confirmó su relación con Joaquín Ramírez en 2026.Foto: composición LR/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Sheyla Rojas volvió a aparecer junto a su pareja, Joaquín Ramírez, en una de sus últimas actividades vinculadas a la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La modelo y empresaria acompañó al candidato durante una jornada que tuvo como escenario un comedor popular de Cajamarca, donde ambos compartieron un desayuno junto a residentes del lugar.

La presencia de la recordada ‘Leona Loca’ no pasó desapercibida. La exchica reality también mostró detalles del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó una fotografía con las mujeres encargadas del comedor y dedicó unas palabras al trabajo que realizan para apoyar a personas de bajos recursos.

Puedes ver

Gigi Mitre impacta al asegurar que Sheyla Rojas sería pareja de Joaquín Ramírez por contrato: "No le gusta ni como mujer"

lr.pe

Sheyla Rojas compartió desayuno con mujeres de un comedor popular

Sheyla Rojas y su novio Joaquín Ramírez llegaron hasta el comedor popular Gustitos y Sazón en Cajamarca, espacio donde las integrantes del lugar recibieron a la pareja. Allí compartieron su tradicional desayuno electoral antes de votar y conversaron con algunas de las mujeres que forman parte de esta iniciativa.

Después del encuentro, la influencer publicó una imagen junto a las encargadas del comedor. Su mensaje estuvo dedicado al esfuerzo de las mujeres que preparan los alimentos y colaboran con las personas que necesitan apoyo. "Con las mujeres que cocinaron con amor y apoyan a personas con bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’", escribió.

La aparición de Rojas junto a Ramírez se suma a las distintas ocasiones en las que ambos han sido vistos durante actividades relacionadas con la campaña por el Gobierno Regional de Cajamarca. Aunque al inicio ambos mantuvieron cierta reserva sobre su vínculo, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ confirmó que es pareja del candidato tras su separación de ‘Sir Winston’. Desde entonces, la modelo ha acompañado al político en algunas de sus actividades en Cajamarca y ha compartido imágenes de estos momentos en sus redes sociales.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones presidenciales en Brasil HOY EN VIVO: últimas noticias, candidatos, avance de la jornada electoral y resultados de hoy 4 de octubre

Cajamarca: suspenden elecciones tras atentado con explosivos e incendio en colegio de Sorochuco

Portugal vs Noruega EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Espectáculos

Modelo Valery Revello sufre grave accidente a solo pocas semanas de dar a luz: “Explotó todo”

Angie Arizaga deja en shock a todos al anunciar nuevo integrante en su familia y mostrar ecografía: "Mateito quiso ser el primero en darles la noticia"

Christian Domínguez impacta al raparse el cabello y desata revuelo con su nueva imagen

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"