Sheyla Rojas volvió a aparecer junto a su pareja, Joaquín Ramírez, en una de sus últimas actividades vinculadas a la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La modelo y empresaria acompañó al candidato durante una jornada que tuvo como escenario un comedor popular de Cajamarca, donde ambos compartieron un desayuno junto a residentes del lugar.

La presencia de la recordada ‘Leona Loca’ no pasó desapercibida. La exchica reality también mostró detalles del encuentro a través de sus redes sociales, donde destacó una fotografía con las mujeres encargadas del comedor y dedicó unas palabras al trabajo que realizan para apoyar a personas de bajos recursos.

Sheyla Rojas compartió desayuno con mujeres de un comedor popular

Sheyla Rojas y su novio Joaquín Ramírez llegaron hasta el comedor popular Gustitos y Sazón en Cajamarca, espacio donde las integrantes del lugar recibieron a la pareja. Allí compartieron su tradicional desayuno electoral antes de votar y conversaron con algunas de las mujeres que forman parte de esta iniciativa.

Después del encuentro, la influencer publicó una imagen junto a las encargadas del comedor. Su mensaje estuvo dedicado al esfuerzo de las mujeres que preparan los alimentos y colaboran con las personas que necesitan apoyo. "Con las mujeres que cocinaron con amor y apoyan a personas con bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’", escribió.

La aparición de Rojas junto a Ramírez se suma a las distintas ocasiones en las que ambos han sido vistos durante actividades relacionadas con la campaña por el Gobierno Regional de Cajamarca. Aunque al inicio ambos mantuvieron cierta reserva sobre su vínculo, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ confirmó que es pareja del candidato tras su separación de ‘Sir Winston’. Desde entonces, la modelo ha acompañado al político en algunas de sus actividades en Cajamarca y ha compartido imágenes de estos momentos en sus redes sociales.