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Christian Meier vivió un divertido momento frente a las cámaras de Zaca TV luego de que su hija, Gia Meier, sacara su diario personal y decidiera leer algunos pasajes ante todos los presentes. El actor y cantante peruano fue invitado al programa por su episodio número 100, sin imaginar que terminaría siendo protagonista de las ocurrencias de la joven streamer.

Antes de iniciar la lectura, el nerviosismo de Christian Meier no pasó desapercibido para los conductores del espacio. Giacomo Benavides incluso llamó la atención de la audiencia sobre la reacción del artista mientras Gia sostenía su cuaderno.

“Ustedes no lo están viendo, pero Christian está haciendo así con sus manos. Se está limpiando porque dice: ‘¿Qué va a decir Gia?’”, comentó entre risas.

Gia Meier lee su diario y revela su particular búsqueda de un surfer

Gia Meier comenzó la lectura con una entrada dedicada a su estadía en el norte del país y su particular interés por los surfers. La joven relató, con humor, cómo una amiga la cuestionó por ser “ojo alegre”.

“Y sí, pues soy alegre y tengo ojos. Si andar en busca de un surfer es un delito, que me arreste Poseidón”, leyó ante las risas de sus compañeros.

La streamer también contó algunas anécdotas sobre jóvenes que habrían llamado su atención. Uno de ellos, sin embargo, no logró superar el particular filtro de Gia después de que una ola lo revolcara.

“Vi que lo revolcó una ola y mi futuro esposo no se dejaría revolcar”, expresó.

El momento más comentado llegó cuando Gia hizo una comparación entre su situación y la historia de Ariel, la protagonista de ‘La sirenita’, para cuestionar la postura de su padre sobre su interés por los hombres relacionados con el mar.

“Mi padre tampoco quiere que esté con alguien del mar. Lo cual es irónico porque es el mismo hombre que escribió ‘Carreteras mojadas’. ¿Y de dónde crees que sale la lluvia, Christian Meier? Del mar”, lanzó.

La frase provocó las carcajadas de los integrantes de Zaca TV. Christian Meier no pudo ocultar su sorpresa y, entre risas, se tomó la frente mientras escuchaba las ocurrencias de su hija.

Incluso, Giacomo Benavides no dudó en resumir la actitud de la joven con una frase que también desató las risas en el set: “La vergüenza le tiene miedo a Gia”.

Christian Meier revela qué condiciones debe cumplir el futuro novio de Gia

Tras la lectura del diario, los conductores Giacomo y Doménico Benavides propusieron organizar un programa especial para que varios surfers se presenten ante Gia. La idea consistía en que los pretendientes conversaran con ella separados por un biombo y que la joven eligiera a su favorito únicamente por la conversación.

Christian Meier escuchó la propuesta y aprovechó para dejar claro cuál es su principal condición para la futura pareja de su hija.

“Cualquiera es bienvenido siempre y cuando trate a Gia como se merece y la trate bien”, manifestó.

El cantante no descartó que el futuro novio de Gia pueda ser deportista o incluso surfer, aunque aclaró que esa no debería ser la principal cualidad para elegir una pareja.

“Ahora, si a eso le sumamos que es deportista y que es surfer, es muy bonito. Pero si partimos al revés, de que lo primero tiene que ser surfer y luego lo demás, no”, sentenció.