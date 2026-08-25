Christian Meier hace impensada confesión sobre su hija Gia y la fría relación que mantuvieron por años: "Nunca me habló"

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El actor peruano Christian Meier sorprendió al revelar un aspecto íntimo de su vida familiar durante su participación especial en el episodio número 100 del canal Zaca TV. En medio de la celebración, realizada en el programa ‘Somos lo que somos’, el artista confesó que durante los primeros años de vida de su hija Gia —fruto de su relación con la actriz Marisol Aguirre— ella no lo reconoció como padre y la relación entre ambos estuvo marcada por el silencio.

La revelación se produjo en un contexto cargado de humor y complicidad, pues Gia relataba sus ocurrencias sobre su búsqueda de un novio surfer. Sin embargo, el comentario del intérprete de ‘Carreteras mojadas’ dio un giro inesperado a la conversación y mostró un lado más personal de su historia.

Christian Meier confiesa que Gia no lo reconoció como padre

Durante el capítulo 100 de Zaca TV, Christian Meier confesó que Gia no lo reconoció como padre sino hasta tiempo después de llegar a la niñez intermedia. “Gia descubrió que tenía un papá como a los 10 años; o sea, como a los primeros 8 o 7 años. Nunca me dio bola, nunca quiso conmigo, nunca me habló, nunca nada, nunca...”, admitió, dejando ver que su vínculo no siempre fue tan cercano como se muestra actualmente.

En esa línea, el recordado galán de telenovelas recordó el preciso instante en el que la hoy productora del canal de streaming le dirigió la palabra para decirle que había descubierto que él era su progenitor. “Un día apareció y ya era mayor… vino y me puso la mano y me dijo: ‘Así que tú eres mi papá. Me acabo de dar cuenta’. Y le dije: ‘Sí, hace 8 años’. Esa fue su primera palabra conmigo. Ella como después de 8 años procesó que yo era su papá. Pero dijo: ‘Ese señor con el que vivo, ¿quién será?’. Y después dijo: ‘Ah, mi papá’. Pero esos primeros años, esto es verdad, no me hablaba, no me saludaba, no me veía; quería solamente estar con su nana, con sus hermanos”, reveló.

El episodio también permitió conocer cómo esa relación se transformó con el tiempo. Hoy, la influencer de 23 años ha desarrollado un vínculo especial con su famoso padre, lazo que él incluso reconoce como diferente al que sostiene con sus otros dos hijos fruto de su relación con Marisol Aguirre. “Pero luego se convirtió en alguien muy cariñosa y muy pegada a mí. Muy cercana. Y de hecho sí, los tres son muy cercanos, pero Gia conmigo tiene como una relación especial. Es una conexión que no se puede describir. Es una conexión que tenemos”, admitió.

Además de estas confesiones, el programa mostró otras escenas destacadas, como las ocurrencias de Gia al leer su singular diario y la reacción nerviosa de Meier. Además, padre e hija se enfrentaron en una batalla de “farmear aura” que rápidamente se consagró, para miles de fans, como uno de los momentos más memorables del programa hasta la fecha.