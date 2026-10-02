Magaly Medina arremete contra Carlos Cacho tras cuestionar su salud mental: “Envidiosos que no pueden competir ”

Magaly Medina se pronunció este 2 de octubre ante el diario Trome sobre las declaraciones del estilista Carlos Cacho acerca de su salud mental. La conductora de 'Magaly TV La Firme' respondió a los cuestionamientos y señaló que no tiene intención de entrar en confrontaciones con quienes hablan de ella.

“Los odiadores son aquellos envidiosos que no pueden competir y han fracasado en lo que yo he hecho. Deben tener, supongo, mucha rabia e ira. No le voy a contestar a ningún advenedizo que aparece por ahí, no pierdo mi tiempo. Siempre digo que a mis enemigos los escojo yo, ellos saben que hablando de mí consiguen un poco de atención”, expresó la presentadora del canal ATV.

Las declaraciones de Medina se produjeron luego de que Carlos Cacho hiciera comentarios sobre su salud mental en el marco de su defensa a Luis 'Cuto' Guadalupe en el proceso judicial que mantiene con la conductora. El maquillador señaló que prefería hacerla quedar como 'loca' antes que como 'irrespetuosa' por sus comentarios sobre la honra de otras personas.

Magaly Medina habla sobre su salud mental

Durante la entrevista, Magaly Medina también se refirió a su experiencia con la depresión y al cuidado de su salud mental. La conductora recordó que durante varios años estuvo bajo cuidado psiquiátrico y afirmó que actualmente ha aprendido a manejar su condición.

“Creo que la salud mental no se debe tomar con esa ligereza, soy una persona que cuida su salud mental. De lo contrario hubiera terminado mal y creo estar viviendo los mejores años de mi vida. Jamás negaré que estuve muchos años bajo cuidado psiquiátrico, pero felizmente ya aprendí a tratar mi tema de depresión”, declaró Medina.

Sus declaraciones se conocen luego de la sentencia de primera instancia emitida en el proceso judicial que mantiene con Luis 'Cuto' Guadalupe. Medina fue condenada a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por dos años, además del pago de días-multa. La conductora anunció que apelará la decisión.