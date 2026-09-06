Hermano de Paul Flores reacciona firme a condena de su asesino: “Es una muestra de esperanza”

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La sentencia contra Pierre Ángel Panduro Verástegui, conocido como ‘El Italiano’, marcó un nuevo capítulo en el proceso judicial por el asesinato de Paul Flores, integrante de Armonía 10. Tras conocer la decisión, Cristhian Flores, hermano del cantante, calificó el fallo como “una muestra de esperanza”, aunque señaló que ninguna condena podrá reparar el vacío que dejó la muerte del artista.

Panduro Verástegui fue condenado a 35 años de prisión por haber disparado contra el bus en el que se trasladaba la agrupación, ataque que terminó con la vida de Paul Flores, ‘El Ruso’. El Poder Judicial comunicó un adelanto de sentencia y anunció que la lectura íntegra de la resolución se realizará el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se cumplirá un año y medio del fallecimiento del intérprete.

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Luego de la audiencia, Cristhian Flores manifestó que la familia espera que la condena sea ratificada en la siguiente sesión. “El adelanto de sentencia que ha ocurrido el día de hoy; esperemos que se reafirme este 16 de septiembre. Justo se cumplirá exactamente un año y medio de su sensible fallecimiento”, declaró ante los medios.

El hermano de Paul Flores sostuvo que los responsables deben asumir las consecuencias establecidas por la ley, aunque reconoció que ninguna pena devolverá a su ser querido. “Tiene que recibir todo el peso de la ley, todo el castigo. Para nosotros, ni 200 ni 300 años de cárcel van a devolver lo que nosotros éramos como familia, pero sí por lo menos es una muestra de esperanza”, afirmó.

Además de la condena contra ‘El Italiano’, otros cuatro procesados fueron sentenciados por su participación en el crimen. Ángelo Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos recibieron 16 años de prisión, mientras que Edwin Acosta Jaramillo y Jorge Reyes Miranda fueron condenados a 15 años. Los cuatro fueron considerados coautores del delito de homicidio calificado.

El fallo contra los cinco acusados representa un avance en el proceso judicial para los familiares del cantante. No obstante, los deudos deberán esperar hasta el 16 de septiembre para conocer la resolución completa, en la que se detallarán los fundamentos de las penas impuestas y se cerrará esta etapa del proceso.