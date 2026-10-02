Exintegrante de Corazón Serrano se pronuncia tras denuncia por presunto abuso sexual: “Iniciaré acciones legales”

Jeremy Iturri, ahora excoreógrafo de Corazón Serrano, rompió su silencio luego de las acusaciones difundidas por la bailarina conocida como 'Amber'. La joven compartió en redes sociales un testimonio sobre un presunto abuso sexual ocurrido en 2023, cuando tenía 19 años.

Tras hacerse pública esta denuncia y luego de que Corazón Serrano anunciara el fin de su vínculo profesional con él, Jeremy Iturri decidió pronunciarse mediante un comunicado. El bailarín rechazó los señalamientos y aseguró que las afirmaciones afectan su honor, imagen y trayectoria artística. “Iniciaré acciones legales”, manifestó.

Jeremy Iturri niega las acusaciones y asegura que son falsas

En su pronunciamiento, Jeremy Iturri calificó las imputaciones en su contra como imprecisas, falsas y lesivas y sostuvo que afectan su honor, imagen y los 16 años de trayectoria que asegura tener en el ámbito artístico. De esta manera, el excoreógrafo de Corazón Serrano negó la versión de la joven.

“Ante las recientes publicaciones difundidas en redes sociales en las que se formulan graves imputaciones en mi contra, debo señalar que rechazo categóricamente dichas afirmaciones, por considerarlas imprecisas, falsas y lesivas de mi honor, imagen y trayectoria”, expresó Iturri en su comunicado.

Además, el bailarín añadió: “Estos hechos narrados en su comunicado, los cuales usted afirma por verdaderos y difundidos libremente de forma pública, son absolutamente falsos. Estas acusaciones carecen de toda veracidad”.

Exbailarín de Corazón Serrano envía carta notarial y advierte acciones legales

Como parte de su respuesta, Jeremy Iturri informó que, a través de su abogado Wilmer Arica, envió una carta notarial en la que solicitó la rectificación inmediata. Según su pronunciamiento, otorgó un plazo de 24 horas para recibir una respuesta satisfactoria y una rectificación pública.

“He cursado una carta notarial solicitando la inmediata rectificación de dichas afirmaciones dentro de un plazo de 24 horas. De no recibir una respuesta satisfactoria y una rectificación pública en los términos solicitados, se procederá a iniciar acciones legales para salvaguardar mi honor, reputación e imagen”, finalizó el bailarín.