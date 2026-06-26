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Música

Lotzo regresa al Perú con una innovadora propuesta latin pop: “Busco hacer canciones que acompañen a las personas”

El cantautor peruano Lotzo regresa al panorama musical con una propuesta fresca de pop latino, tras una evolución personal en ciudades como Lima y Miami.


LOTZO anuncia su regreso a la escena musical con una propuesta renovada.
LOTZO anuncia su regreso a la escena musical con una propuesta renovada. | Foto: difusión
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Después de un periodo de profunda evolución tanto personal como profesional en el extranjero, el cantautor y productor peruano Lotzo está de vuelta en la escena musical. Su nuevo estilo es una propuesta fresca de pop latino enriquecida por las vivencias acumuladas en ciudades clave de su trayectoria: Lima, Boston, Valencia y Miami.

Más allá de encasillarse en etiquetas o géneros estrictos, Lotzo concibe sus composiciones como un reflejo de vivencias y sentimientos. “Cuando pienso en crear música, pienso en el momento en el que va a sonar. Busco hacer canciones que acompañen a las personas, que puedan bailar, cantar en el carro o simplemente escuchar cuando necesitan sentirse acompañadas”, manifiesta.

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Lotzo sorprende con su propuesta musical

En este reinicio, el artista se inclina por una producción de tintes orgánicos, cálidos y auténticos, caracterizada por letras sinceras y melodías fáciles de recordar. Este proyecto no solo resalta su rol como cantante, sino que fusiona de manera integral todas sus facetas creativas: compositor, productor y fotógrafo.

Lotzo asegura que uno de sus principales objetivos es reconectar con el público que lo acompañó en sus primeros años musicales. “Quiero construir una comunidad. Estoy orgulloso de que mi primera canción, lanzada en 2018, haya superado las 90 mil reproducciones en Spotify, pero los números son una consecuencia, no el objetivo”, afirma.

El artista considera que esta nueva etapa también representa una búsqueda personal. Después de vivir y estudiar en distintos países, siente que todas esas experiencias finalmente encontraron un espacio dentro de sus canciones. “Quiero descubrir quién es Lotzo hoy. Han pasado muchos años, muchos países y muchas experiencias que cambiaron mi manera de ver la vida y de hacer música”, comenta.

Como parte de este relanzamiento, el pasado 17 de junio presentó una Live Session de su canción 'Será', grabada junto a ocho músicos de diferentes países. Entre ellos destacan Santiago Torres, además de los peruanos Miguel Ginocchio y Luis Espinoza, así como Daniel Machorro y Marco Ronquillo.

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