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Ana Paula Consorte estaría embarazada de Paolo Guerrero en medio de supuesta crisis por Alondra García Miró, según Rodrigo González

Rodrigo González sorprendió al hablar sobre presunto embarazo de Ana Paula Consorte, quien dejó Perú tras la polémica por los movimientos de Paolo Guerrero en redes, vinculados a Alondra García Miró.

Tras polémica vinculada a Alondra García Miró, Paolo Guerrero aseguró que le hackearon sus cuentas.
Tras polémica vinculada a Alondra García Miró, Paolo Guerrero aseguró que le hackearon sus cuentas. | Foto: composición LR/Instagram
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La relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre. En medio de rumores de separación y del supuesto hackeo a las redes sociales del futbolista, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ reveló que la modelo estaría nuevamente embarazada.

El comentario se produjo en un contexto marcado por la polémica: el popular ‘Depredador’ denunció accesos no autorizados a sus cuentas luego de que en redes sociales aparecieran movimientos que lo vinculaban otra vez con su expareja Alondra García Miró. Posteriormente, la influencer brasileña dejó Perú y regresó a su país natal.

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‘Peluchín’ asegura que Ana Paula Consorte estaría embarazada en medio de crisis con Paolo Guerrero

La polémica se intensificó cuando Paolo Guerrero mostró actividad inusual en redes. El delantero apareció siguiendo nuevamente a Alondra García Miró, con quien mantuvo un romance mediático años atrás, y se difundieron contenidos relacionados con ella. Ante ello, el futbolista explicó: “He estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”. Su declaración buscó frenar las especulaciones sobre un acercamiento con su expareja.

Mientras tanto, Ana Paula permanece en Porto Alegre, Brasil, como muestran sus publicaciones en redes sociales. La distancia con el ‘Depredador’ y el hecho de que ambos dejaron de seguirse en Instagram alimentaron los rumores de crisis, apenas semanas después de que Consorte confirmara públicamente su reconciliación y revelara que ya había recibido el anillo de compromiso. En ese contexto, la versión sobre un posible embarazo introduce un nuevo matiz en la relación.

Fue precisamente Rodrigo González quien soltó la ‘bomba’ en ‘Amor y Fuego’. “Unas fuentes bastante confiables, y esta es una arista que no veíamos venir porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también estamos acostumbrados, pero esta vez no es igual a las anteriores, porque esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada”, manifestó en el programa que conduce con Gigi Mitre.

El popular ‘Peluchín’ no dio el nombre de la persona o personas que compartieron dicha información, pero destacó la fiabilidad de dichas palabras. Por otro lado, ni Ana Paula ni Paolo se han pronunciado sobre este supuesto embarazo ni han confirmado oficialmente el final de su relación.

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