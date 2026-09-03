Ana Paula Consorte reaparece en publicación de Paolo Guerrero y sorprende con impensado gesto

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Ana Paula Consorte, famosa influencer, se ha convertido en tema de conversación tras decidir mudarse a Brasil con sus hijos, quienes estudiaban en Perú. Recientemente, Ana dejó atónitos a muchos con sus interacciones en una publicación de Paolo Guerrero, con quien se decía estaba enfrentando una nueva crisis de pareja.

¿Han resuelto sus conflictos Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

En su perfil oficial de Instagram, Ana Paula decidió mostrar nuevamente su apoyo al padre de sus hijos. Cabe recordar que había compartido indirectas con un video que decía: .

Sin embargo, ahora Paolo Guerrero publicó un mensaje en su red social para un equipo de fútbol brasileño: "16 años de historia, pasión y victorias. Qué honor haber vestido esta camiseta y ser parte de la historia de este gran club. Llevo al Corinthians siempre en el corazón. Felicidades, Timão", publicó.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero más juntos que nunca.

Lo que nadie esperaba fue que Ana Paula Consorte compartiera, le diera 'Me gusta' y comentara con emojis de 'carita enamorada' y un corazón la publicación. Su reacción sorprendió a muchos, sumando más de trescientos likes.

Es importante mencionar que hace unos días, Paolo Guerrero negó rumores de una nueva separación de Ana Paula en la entrevista del programa 'Amor y Fuego'. El futbolista aseguró que no existía tal crisis y que mantiene una relación sólida con la influencer brasileña, quien reside en Brasil. "No, no, para nada (hay una crisis). Dedicado al trabajo, bien, en contacto por los bebés también", afirmó.