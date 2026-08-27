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Ana Paula Consorte volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una serie de mensajes relacionados con el matrimonio y el futuro en pareja. Como se sabe, la influencer se encuentra en Brasil junto a sus hijos y, según mostró en sus publicaciones, los pequeños comenzaron un periodo de adaptación en un nido.

Sin embargo, entre los videos que compartió apareció un mensaje sobre una persona que cuestiona por qué su pareja, pese a decirle que la ama, no quiere construir un futuro junto a ella. En otra publicación reposteada se lee: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”, hecho que no pasó desapercibido en el programa de Magaly Medina.

Ana Paula Consorte sorprende al compartir mensajes sobre matrimonio en sus redes sociales

En la reciente emisión de ‘Magaly TV, la firme’ se mostraron las publicaciones que la brasileña realizó en los últimos días. En una de ellas se visualiza la situación de una mujer que ve a sus amigos comprometerse y decide hablar con su pareja sobre el futuro, pero recibe como respuesta que todavía no es el momento.

En otro de los compartidos decía: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”. Los mensajes rápidamente llamaron la atención por el contenido relacionado con el matrimonio, aunque la exmodelo no ha confirmado que las publicaciones estuvieran dirigidas a Paolo Guerrero, con quien hace unas semanas retomó su relación.

Magaly cuestiona a Ana Paula Consorte por esperar boda con Paolo Guerrero

A partir de estas reflexiones, Magaly Medina consideró que Ana Paula estaría expresando una frustración relacionada con el futuro de su relación con el ‘Depredador’. La conductora recordó que la pareja tiene dos hijos y cuestionó que la brasileña continúe esperando llegar al altar.

“Ana Paula, ¿tantos años te demoró en darte cuenta que ese hombre no te daba importancia, no tenías tú la prioridad en su vida?”, manifestó.

En esa misma línea, la ‘Urraca’ no dudó en dar su opinión sobre la situación: “No es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. También es eso. Y ella tendría que haberlo entendido hace tiempo”, agregó.