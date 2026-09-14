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Doña Peta rompe su silencio tras enterarse del posible embarazo de Ana Paula Consorte con su hijo Paolo Guerrero: “Es una criatura”

Madre del futbolista Paolo Guerrero, Doña Peta, fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' y habló sobre el posible embarazo de la modelo brasileña.

Hasta la actualidad los rumores de que Doña Peta y Ana Paula Consorte no lleven una buena relación siguen sonando. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Hasta la actualidad los rumores de que Doña Peta y Ana Paula Consorte no lleven una buena relación siguen sonando. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
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Luego de que el programa 'Amor y fuego' asegurara y mostrara imágenes que indicarían que Ana Paula Consorte, novia de Paolo Guerrero, estaría nuevamente embarazada, Doña Peta habló por primera vez del tema.

Según sus declaraciones, que aparecen en el breve avance que lanzó el programa de Willax, la madre del futbolista habría confirmado que sería abuela otra vez. Cabe recordar que la modelo brasileña y el exfutbolista de la selección peruana ya tienen dos hijos en común.

PUEDES VER: Captan a Ana Paula Consorte en Perú y su vientre llama la atención de 'Amor y Fuego': ¿confirmaría su tercer embarazo de Paolo Guerrero?

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¿Qué dijo Doña Peta sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte?

"¿Doña Peta, qué opina sobre el nuevo embarazo de Ana Paula Consorte?", fue la pregunta que le hizo el reportero de 'Amor y fuego' a Doña Peta, a la salida de un evento público. Sin embargo, lejos de evitar responder o negar la información, la madre de Paolo Guerrero habló sobre el tema y, aparentemente, le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

"Una criatura es una bendición de Dios", señaló con tranquilidad. Las declaraciones completas se podrán ver en la edición de este lunes a las 2.30 p. m. Sin embargo, eso no fue todo. En el mismo evento, el programa conducido por Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre también encontró a Jefferson Farfán, amigo personal del ‘Depredador’, quien mostró un rostro de sorpresa ante la pregunta sobre si la brasileña estaría esperando un nuevo hijo de Guerrero.

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