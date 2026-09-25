Curwen anuncia en vivo el fin de su podcast ‘Brutalidad política’ y revela el motivo: “Se termina en diciembre”

Víctor Caballero, más conocido como Curwen, sorprendió al anunciar en vivo el final de su podcast 'Brutalidad política', espacio que se emite diariamente a través de YouTube. El polémico influencer reveló la fecha de su último programa y explicó que tomó la decisión porque se encuentra cansado.

“Yo quiero dejar brutalidad el 15 de diciembre. Les digo la verdad, siendo honestos. Me voy de viaje a Japón y obviamente no voy a hacer el programa desde ese país. Se termina. Ya estoy cansado, estoy canoso”, expresó el también integrante de 'Todo Good'.

El anuncio de Curwen ocurre días después de que se pronunciara sobre el asesinato de la candidata y periodista 'China Polo'. En aquel programa, aseguró que toma medidas para protegerse por recomendación de sus seguidores y señaló que, si algún día le sucede algo, no podrá hacer nada al respecto. "Aquí hay más que carne y hueso, hay ideas", manifestó.

Curwen desea que su podcast termine en su mejor momento

Víctor Caballero expresó su deseo de que su podcast 'Brutalidad política' llegue a su fin mientras atraviesa un buen momento de audiencia. Además, señaló que sería difícil encontrar a alguien que pueda reemplazarlo en la conducción, debido a la obsesión que tiene por los temas políticos.

“Yo quisiera tener un Willy que me reemplace, pero es difícil. No por plata. Porque es bien complicado que alguien quiera obsesionarse de la misma manera que yo. Por eso yo realmente quiero que desaparezca y que se vaya en su ‘prime’ (en su mejor momento)”, expresó el creador de contenido.

El influencer también dejó abierta la posibilidad de que el podcast continúe al aire. Según explicó, tendría que surgir una noticia de gran impacto en la política peruana para que decida permanecer en Lima y postergar su viaje a Japón. “Tienen que haber muy buenas razones para que este programa continúe”, declaró muy serio.

Cabe recordar que Curwen también canceló su matrimonio que tenía previsto realizar en noviembre con su prometida, Carla Campos Salazar. La joven fue captada semanas atrás en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo, conocido como 'Grimmi'.