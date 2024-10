En un giro inesperado en la farándula argentina, Mimi Alvarado ha decidido hablar abiertamente sobre su tensa relación con Milett Figueroa. Durante su participación en el programa LAM, la novia de 'El Tirri', primo de Marcelo Tinelli, expuso sus razones para reaccionar de manera defensiva ante las calificaciones de la artista peruana en el show 'Cantando 2024'. Alvarado dejó claro que no le agradó que Milett asistiera a sus ensayos, algo que considera poco profesional para un jurado. "Ningún jurado hace eso", afirmó.

La controversia se intensificó cuando Mimi hizo sorprendentes declaraciones sobre Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, acusándola de practicar "santería" y de haberle hecho "macumba". “Me dijeron que hacía cosas raras”, expresó Alvarado, dejando a los panelistas de 'LAM' perplejos ante tales acusaciones. A lo largo de su intervención, también recordó un episodio doloroso del verano pasado en Punta del Este, donde, según sus palabras, Milett le hizo llorar.

Mimi Alvarado acusa a Martha Valcárcel de "santera"

El conflicto entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa dio un giro inesperado cuando Alvarado arrojó acusaciones sobre la madre de Milett, Martha Valcárcel. Según Mimi, Martha es conocida por realizar "santería" y por haberle hecho "macumba", términos que se refieren a prácticas esotéricas y de magia. Esto fue reforzado por las frases de ironía de Ángel de Brito que le dijo: "Seguro te fue a ver con una gallina muerta".

“La mamá me dijeron que hacía cosas raras, que era santera. Me hizo macumba”, declaró Alvarado, lo que provocó una reacción instantánea entre los panelistas del programa. Algunos no tomaron en serio sus afirmaciones, sugiriendo que se trataba de un intento de llamar la atención.

Mimi Alvarado recuerda momento incómodo con Milett Figueroa

Mimi Alvarado y Milett Figueroa han tenido una relación llena de altibajos. Alvarado recordó que, a pesar de haber tenido un buen vínculo en el pasado, las cosas cambiaron drásticamente. “Pasó algo en el verano que no lo voy a decir. No lo voy a contar porque no sé si es parte del reality, no sé si se va a editar o va a salir”, comentó Alvarado, manteniendo cierto misterio sobre los detalles del conflicto. La afirmación de que Milett había exagerado su versión del conflicto fue respaldada por el conductor Ángel de Brito, quien afirmó que la artista peruana había "agrandado la situación", haciendo que Mimi quedara en un "mal lugar".

Milett Figueroa aseguró que Mimi Alvarado no sabe recibir críticas. Foto: captura/América TV

Además, Alvarado reveló que, a pesar de haber intentado mantener una buena relación, Milett no le parece auténtica. "No la veo genuina con lo que hace, no sé quién es todavía, y mira que conviví", señaló. Esta percepción negativa de la personalidad de Figueroa parece ser un factor importante en el conflicto actual, generando dudas en Alvarado sobre sus intenciones y motivaciones.

Resumen: Mimi Alvarado acusa a madre de Milett Figueroa de "santera"

Mimi Alvarado, novia de 'El Tirri' y prima de Marcelo Tinelli, habló sobre su conflictiva relación con Milett Figueroa en el programa 'LAM', expresando su malestar por la presencia de Milett en sus ensayos y sugiriendo que no es profesional para un jurado.

Durante la entrevista, Alvarado acusó a Martha Valcárcel, madre de Milett, de practicar "santería" y de hacerle "macumba", lo que dejó a los panelistas sorprendidos y dividió opiniones sobre la veracidad de sus declaraciones.

Mimi recordó un episodio doloroso del verano pasado en Punta del Este, donde Milett supuestamente le hizo llorar, lo que contribuyó a la fricción entre ambas.

A pesar de haber tenido una buena relación en el pasado, Alvarado reveló que las cosas cambiaron drásticamente y mencionó que Milett no le parece genuina, planteando dudas sobre sus intenciones.