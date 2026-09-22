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'Cuando fui bonita', el remake latino del exitoso k-drama 'Ella era bonita', confirma fecha de estreno y canal oficial

'She Was Pretty', con Park Seo Joon, Hwang Jung Eum y Si Won, es uno de los k-dramas de comedia romántica más recordados por los fans. El remake mexicano llega a las pantallas en septiembre.

Remake de 'She Was Pretty' llega a las pantallas a 11 años de la serie coreana original.
Remake de 'She Was Pretty' llega a las pantallas a 11 años de la serie coreana original.Foto: composición LR/ViX/MBC
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La adaptación mexicana del popular k-drama ‘She Was Pretty’ ya tiene nombre y fecha de estreno confirmada. Bajo el título ‘Cuando fui bonita’, la serie busca trasladar la historia coreana a un contexto local, con un elenco joven y una narrativa ajustada a la cultura mexicana.

El anuncio ha generado expectativa y debate entre los seguidores del género. Mientras algunos consideran que la versión original es insuperable, otros esperan descubrir cómo se reinterpretará este clásico coreano en clave latinoamericana.

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¿Cuándo y dónde ver ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del k-drama ‘She Was Pretty’?

La serie mexicana ‘Cuando fui bonita’ se estrenará el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 7.00 p.m., en transmisión simultánea por Canal 5 y la plataforma ViX. Con ello, se asegura un alcance tanto en televisión abierta como en streaming, ampliando la audiencia potencial.

El proyecto está bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo (‘Una familia de diez’, ‘Renta congelada’), quien ha señalado que la intención es mantener la esencia romántica y cómica del original, pero con referencias y situaciones propias de la vida cotidiana en el país latinoamericano.

Reparto de la serie ‘Cuando fui bonita’

La protagonista será Geraldine Galván, en el papel de Paola, mientras que Daniel Gama interpretará a Juan. El elenco principal lo completan Daniela Gallardo y Sergio Madrigal, quienes aportan frescura y dinamismo a la historia. Las grabaciones se realizaron entre mayo y agosto de 2026 en locaciones del sur de la Ciudad de México, lo que permitió recrear escenarios urbanos y modernos que acompañan la trama.

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‘She Was Pretty’ se convirtió en un fenómeno global tras su estreno en Corea del Sur en 2015. Protagonizado por Hwang Jung Eum y Park Seo Joon —con la estrella del grupo de k-pop SUPER JUNIOR, Choi Si Won, en un aclamado rol masculino secundario—, el drama conquistó audiencias con su mezcla de romance, humor y reflexiones sobre la autoestima.

La historia de dos amigos de la infancia que se reencuentran en una revista de moda, con roles invertidos respecto a su pasado, marcó un hito en la ola de k-dramas que llegaron a Latinoamérica y consolidó a sus actores.

En ‘Cuando fui bonita’, la trama conserva la esencia del original: una joven que enfrenta inseguridades tras un cambio en su vida y apariencia, y un hombre que se convierte en exitoso editor sin reconocerla de inmediato. La revista de moda The Most será el escenario central donde se desarrollan los enredos.

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