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Deportes

Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El partido por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos entre las selecciones de Perú y Chile se jugará en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la ciudad de Rosario.

Perú y Chile se enfrentan por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026. Foto: Juegos Suramericanos/composición LR
Perú y Chile se enfrentan por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026. Foto: Juegos Suramericanos/composición LR
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Perú vs Chile EN VIVO juegan HOY viernes 25 de septiembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por los Juegos Suramericanos. El partido se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión por TV a cargo del canal Movistar Deportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras caer por 1-0 ante Argentina, la selección peruana jugará por el tercer lugar de la competición y, con ello, tratará de asegurar una medalla en los Juegos Suramericanos. Enfrente tendrá a Chile, rival al que ya venció en el presente torneo en fase de grupos y que también llega de perder por la mínima ante Paraguay.

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Horarios por país del partido Perú vs Chile

El duelo entre Perú y Chile se disputará este viernes 25 de septiembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 9.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

Canal para ver Perú vs Chile

El partido entre Perú y Chile, por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos 2026, será transmitido por la señal del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD).

Estadio donde se juega Perú vs Chile

Perú y Chile se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa. Este recinto tiene capacidad para albergar a 49.000 espectadores.

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  • Chile 4-1 Panamá | 16.09.26

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