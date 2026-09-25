Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El partido por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos entre las selecciones de Perú y Chile se jugará en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la ciudad de Rosario.
Perú vs Chile EN VIVO juegan HOY viernes 25 de septiembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por los Juegos Suramericanos. El partido se llevará a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión por TV a cargo del canal Movistar Deportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras caer por 1-0 ante Argentina, la selección peruana jugará por el tercer lugar de la competición y, con ello, tratará de asegurar una medalla en los Juegos Suramericanos. Enfrente tendrá a Chile, rival al que ya venció en el presente torneo en fase de grupos y que también llega de perder por la mínima ante Paraguay.
Horarios por país del partido Perú vs Chile
El duelo entre Perú y Chile se disputará este viernes 25 de septiembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 9.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 10.00 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 11.00 a. m.
- Bolivia, Venezuela: 11.00 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 12.00 p. m.
- España: 5.00 p. m.
Canal para ver Perú vs Chile
El partido entre Perú y Chile, por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos 2026, será transmitido por la señal del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD).
Estadio donde se juega Perú vs Chile
Perú y Chile se enfrentarán en el estadio Marcelo Bielsa. Este recinto tiene capacidad para albergar a 49.000 espectadores.
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