Michelle Onetto rechaza que haya traicionado a Giacomo Benavides tras salida de Zaca TV: "Asumen sin saber"

La salida de Michelle Onetto del canal de YouTube Zaca TV generó un fuerte revuelo entre los seguidores del proyecto digital, luego de que se confirmara que la influencer decidió dejar el espacio junto a Salandela y Miranda Capurro. La situación despertó polémica debido a que la desvinculación de las tres integrantes se dio de manera imprevista, a poco del inicio de una nueva etapa del podcast, dejando únicamente a Giacomo Benavides y a su hermano al frente del programa.

Michelle Onetto descarta traición a Giacomo Benavides

Tras el anuncio, en redes sociales surgieron especulaciones y cuestionamientos que apuntaban a una supuesta traición hacia Giacomo Benavides. Ante ello, Michelle Onetto decidió responder directamente a una usuaria que la criticó en Instagram, rechazando de manera tajante esas acusaciones.

"Qué loco es ver cómo simplemente asumen sin saber ¿traición?", escribió la creadora de contenido, dejando en claro su incomodidad por los comentarios recibidos. En su mensaje, la influencer explicó que Zaca TV, más allá del vínculo amical que se formó entre los integrantes, era un espacio de trabajo con exigencias concretas.

'Somos los que somos' en Zaca TV. Foto: Instagram

"Creo que no toman en cuenta que Zaca no deja de ser un espacio de trabajo con horario, responsabilidades, compromisos y condiciones que cumplir, muy aparte de la bonita amistad que se formó ahí dentro", señaló, descartando que su decisión haya estado motivada por conflictos personales.

Finalmente, Michelle Onetto sostuvo que su salida respondió a una evaluación personal sobre su desempeño y compromiso. "Si esa fue mi decisión, finalmente fue porque sabía que no iba a poder desempeñarme de la misma manera que lo hice durante la primera temporada, comprometida al 200% y sin faltar una sola vez", afirmó. Además, cuestionó la falta de empatía en redes sociales y la rapidez con la que algunos usuarios asumen supuestas verdades.

Zaca TV: Giacomo Benavides envió mensaje a seguidores tras salida de 3 conductoras

A través de Instagram, Giacomo Benavides le deseó lo mejor a Salandela, Michelle Onetto y Miranda Capurro, luego de confirmarse que no continuarán en la segunda temporada del streaming 'Somos los que somos'. "Gracias por confiar en un proyecto en el que no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que queríamos acompañarlos en su día a día", describió en redes.