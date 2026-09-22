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Famosa influencer peruana acusa a su exesposo por maltratos: teme por la seguridad de sus hijos y pide ayuda urgente

La figura de la farándula nacional aún no recibe medidas de protección para sus hijos, pese a haber realizado pedido al Juzgado hace meses y a los episodios de violencia cometidos por su exesposo.

La influencer Carolina Bezerra contó su situación en redes sociales y en el programa de Magaly Medina.
La influencer Carolina Bezerra contó su situación en redes sociales y en el programa de Magaly Medina.Foto: composición LR/ATV
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Carolina Bezerra, figura conocida de Chollywood, ha despertado preocupación tras denunciar a su exesposo, Aarón Rodríguez, por actos de violencia física y psicológica. La influencer solicita medidas de protección para sus hijos, quienes también habrían sido afectados.

La creadora de contenido compartió su testimonio en redes sociales, donde recibió el respaldo público de amigas como Natalie Vértiz y Carolina Braedt. Luego acudió al programa 'Magaly TV, la firme' para exponer los hechos y pedir atención urgente de las autoridades.

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Influencer Carolina Bezerra denuncia maltrato de su exesposo y teme por sus hijos

En el espacio televisivo, Carolina Bezerra relató que las agresiones comenzaron con insultos y control psicológico, señales que no reconoció al inicio de su relación. Con el tiempo, la situación se agravó y terminó en un fuerte episodio de violencia física en diciembre de 2022, que la llevó a separarse definitivamente. Según su versión, el Ministerio Público denunció a Rodríguez por intento de feminicidio y el Poder Judicial dictó una condena de 10 meses en días multa, tras la aceptación de cargos. El documento judicial fue mostrado en el programa de la 'Urraca'.

Bezerra también reveló antecedentes de conducta violenta del acusado, registrados en un parte policial, donde se consigna una agresión contra su madre durante una discusión familiar, en la que él le reclamaba a su progenitora por haberlo internado en un centro de salud mental.

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Tras la separación, la influencer asegura que los incidentes continuaron. En una ocasión, relató una agresión dentro de su vehículo mientras el hombre la increpaba por supuestamente humillarlo y no ayudarlo en medio de una presunta lucha contra la depresión. Ella y sus hijos cayeron al suelo en plena vía pública, hecho que fue captado por una cámara de seguridad. Además, Carolina presentó lesiones como esguinces en su mano, luego de que él doblara su muñeca con furia.

La denuncia posterior fue considerada como agresión mutua, lo que llevó a que ambos fueran detenidos. Bezerra afirma que no reconoció los arañazos que él alegó presentar en su defensa y reveló que esa decisión la expuso a una situación de riesgo y vulnerabilidad, ya que terminó en una celda con su propio agresor y otros sujetos peligrosos.

En agosto, la tiktoker denunció una nueva agresión, esta vez contra uno de sus hijos, quien habría regresado con una lesión en la oreja luego de que su padre lo agrediera. Según pericias expuestas en el espacio televisivo, los niños presentan afectaciones emocionales. De acuerdo con información difundida por Magaly Medina, desde mayo de 2026 Bezerra solicita medidas de protección para sus hijos, pero el Juzgado aún no las ha otorgado. La influencer insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad y bienestar de los pequeños.

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