Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Revelan más casos de racismo en Liceo Naval y debate municipal 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Magaly Medina increpa a Brandon Gallesi y ‘Cristorata’ tras broma sobre el caso Liceo Naval: “Brutos”.

Magaly Medina cuestionó la burla realizada por parte de Brandon Gallesi junto a 'Cristorata', durante una transmisión de Kick, donde según usuarios se alude al caso Liceo Naval. Hecho que fue criticado en las redes.

Magaly comentó acerca de los pocos límites que tienen los tiktokers en la plataforma de Kick. / Composición LR/ TikTok
Magaly comentó acerca de los pocos límites que tienen los tiktokers en la plataforma de Kick. / Composición LR/ TikTok
google iconLa República en Google

Magaly Medina habló en su programa 'Magaly TV La Firme', acerca de la mofa perpetrada por Brandon Gallesi en el canal de Kick del streamer conocido como 'Cristorata', donde se insinúa de manera burlesca al caso Liceo Naval. Hecho que ha sido viralizado en las redes, generando indignación entre los usuarios. 

La periodista de espectáculos cuestionó la forma en cómo ambos creadores de contenido buscaron obtener audiencia durante su transmisión: "Son tan brutos, que con tal de tener seguidores hacen esto, porque lo hacen en vivo". Asimismo, Medina mencionó acerca de la alusión que realizaron los streamers sobre la denuncia Liceo Naval: "Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz. Asqueroso, con eso no se juega". 

En relación al asunto, la conductora también comentó acerca de los pocos límites que tienen los tiktokers que migraron a la plataforma de Kick, durante sus emisiones en vivo: "Esa mancha de tiktokeros que está en la plataforma Kick hace tiempo que perdió el control de lo que hacen y dicen, porque andan en un terreno donde no hay reglas ni principios". 

Puedes ver

‘Cristorata’ se defiende tras ser acusado de burlarse de la víctima del caso Liceo Naval

lr.pe

Brandon Gallesi y 'Cristorata' se pronuncian ante las redes tras alusión al caso Liceo Naval 

El actor Brandon Gallesi pidió disculpas en sus redes sociales acerca de la broma que realizó durante la transmisión que estaba realizando junto a 'Cristorata'  en la plataforma de Kick, señalando que solo intentó hacer un chiste de mal gusto: "Dentro del stream mencioné una frase equivocada. Fue improvisada, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez". 

Por su parte, 'Cristorata' negó haberse burlado del caso Liceo Naval en sus plataformas y aseveró que sus expresiones fueron sacadas de contexto: "Yo jamás me burlaría de una víctima de abuso. El que vio el stream por completo sabe perfectamente cuál fue mi postura. Condené lo sucedido y pedí que caiga todo el peso de la ley. Todo está grabado".

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump amenaza con usar el poderío militar sin igual para proteger los intereses de Estados Unidos en América Latina

El factoring movió S/ 27 millones en el primer semestre: ¿Por qué las empresas lo usan tanto?

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Espectáculos

Adriana Campos Salazar lanza polémico mensaje en medio de rumores de fin de su relación de 4 años con Thiago Vernal

Ethel Pozo cuenta el regaño de Gisela Valcárcel tras encontrarla en la ‘Ruta del Pisco’ con Pía Copello: “¿Dónde están sus esposos?”

Milagros Leiva se encuentra cara a cara con madre de menor agredido en Liceo Naval tras exponer su identidad: "No le voy a preguntar detalles"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

13 candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: Rafael López Aliaga confirmó su participación

JEE Lima Centro archiva proceso contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa