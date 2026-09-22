Magaly Medina increpa a Brandon Gallesi y ‘Cristorata’ tras broma sobre el caso Liceo Naval: “Brutos”.
Magaly Medina cuestionó la burla realizada por parte de Brandon Gallesi junto a 'Cristorata', durante una transmisión de Kick, donde según usuarios se alude al caso Liceo Naval. Hecho que fue criticado en las redes.
Magaly Medina habló en su programa 'Magaly TV La Firme', acerca de la mofa perpetrada por Brandon Gallesi en el canal de Kick del streamer conocido como 'Cristorata', donde se insinúa de manera burlesca al caso Liceo Naval. Hecho que ha sido viralizado en las redes, generando indignación entre los usuarios.
La periodista de espectáculos cuestionó la forma en cómo ambos creadores de contenido buscaron obtener audiencia durante su transmisión: "Son tan brutos, que con tal de tener seguidores hacen esto, porque lo hacen en vivo". Asimismo, Medina mencionó acerca de la alusión que realizaron los streamers sobre la denuncia Liceo Naval: "Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz. Asqueroso, con eso no se juega".
En relación al asunto, la conductora también comentó acerca de los pocos límites que tienen los tiktokers que migraron a la plataforma de Kick, durante sus emisiones en vivo: "Esa mancha de tiktokeros que está en la plataforma Kick hace tiempo que perdió el control de lo que hacen y dicen, porque andan en un terreno donde no hay reglas ni principios".
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Brandon Gallesi y 'Cristorata' se pronuncian ante las redes tras alusión al caso Liceo Naval
El actor Brandon Gallesi pidió disculpas en sus redes sociales acerca de la broma que realizó durante la transmisión que estaba realizando junto a 'Cristorata' en la plataforma de Kick, señalando que solo intentó hacer un chiste de mal gusto: "Dentro del stream mencioné una frase equivocada. Fue improvisada, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez".
Por su parte, 'Cristorata' negó haberse burlado del caso Liceo Naval en sus plataformas y aseveró que sus expresiones fueron sacadas de contexto: "Yo jamás me burlaría de una víctima de abuso. El que vio el stream por completo sabe perfectamente cuál fue mi postura. Condené lo sucedido y pedí que caiga todo el peso de la ley. Todo está grabado".