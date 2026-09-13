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Gisela Valcárcel sorprende al anunciar su regreso a la televisión peruana: “Muy feliz”

La exconductora Gisela Valcárcel vuelve a la televisión tras varios años alejada de la pantalla, esta vez como parte de una importante producción.

Gisela Valcárcel tiene actualmente 63 años. Foto: Instagram.
Gisela Valcárcel tiene actualmente 63 años. Foto: Instagram.
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Gisela Valcárcel sorprendió al anunciar su regreso a la televisión peruana después de permanecer alejada de la pantalla chica. La popular 'Señito' reaparecerá en una faceta diferente a la que el público está acostumbrado a verla, pues formará parte del elenco de la telenovela Valentina Valiente.

La conductora y empresaria aceptó la invitación del productor general Miguel Zuloaga y compartirá escenas con Mayra Goñi, protagonista de la producción. Para la rubia, esta experiencia representa la oportunidad de reencontrarse con la actuación después de varias décadas y explorar una faceta distinta dentro de su extensa trayectoria televisiva.

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Gisela Valcárcel regresa a la TV como actriz en 'Valentina Valiente'

Gisela Valcárcel explicó que recibió con entusiasmo la propuesta para participar en Valentina Valiente. La también empresaria agradeció al productor Miguel Zuloaga por convocarla y destacó que pudo reencontrarse con Mayra Goñi durante su incorporación a la producción.

Sobre esta nueva experiencia, la exconductora calificó de maravilloso volver a la ficción y aseguró que el trabajo junto al equipo de la telenovela la hizo sentir muy feliz. Su participación supone un cambio respecto de los últimos años, en los que estuvo alejada de la conducción televisiva.

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¿Gisela Valcárcel aceptaría una entrevista con Magaly Medina?

Otro de los temas abordados por Gisela fue la posibilidad de coincidir con Magaly Medina en un set de televisión. La 'Señito' reconoció que ambas tienen una percepción formada sobre la otra y señaló que parte de esa imagen también puede estar relacionada con el negocio audiovisual en el que las dos han desarrollado sus respectivas carreras.

La empresaria también se refirió a la entrevista que su hija, Ethel Pozo, tuvo con Magaly. Aclaró que Ethel no le pidió autorización antes de acudir al programa, algo que consideró normal, pues sostuvo que su hija es libre de tomar sus propias decisiones. Además, explicó que entendió que Ethel quería conocer personalmente a la periodista y que ambas pudieran tener su propia percepción sobre la otra.

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