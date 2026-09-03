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Viviana Rivasplata expone su desagrado tras declaraciones de Gisela Valcárcel sobre infidelidad de Roberto Martínez: "Nos engañó la misma persona"

La modelo Viviana Rivasplata se pronunció sobre las confesiones de Gisela Valcárcel en su libro, donde habla sobre la infidelidad de Roberto Martínez durante su matrimonio.

Viviana Rivasplata se pronunció sobre las revelaciones de Gisela Valcárcel en el podcast 'Q' Bochinche'.
Viviana Rivasplata se pronunció sobre las revelaciones de Gisela Valcárcel en el podcast 'Q' Bochinche'. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram
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Viviana Rivasplata expresó su incomodidad luego de las confesiones que Gisela Valcárcel recoge sobre Roberto Martínez en su libro ‘El poder de ser tú’. En la publicación, la exconductora habla sobre la infidelidad durante su matrimonio, aunque evita mencionar nombres de forma directa.

Las declaraciones reavivaron un episodio del pasado y motivaron la reacción de la modelo, quien dejó claro que ya no presta atención a lo ocurrido en aquella etapa de su vida. No obstante, también se refirió al exfutbolista y aseguró que él le fue infiel cuando mantenían una relación sentimental.

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Viviana Rivasplata habla sobre las confesiones de Gisela Valcárcel sobre Roberto Martínez

La exreina de belleza participó en el podcast ‘Q' Bochinche’, donde fue consultada sobre las revelaciones de Gisela Valcárcel. Al hablar sobre la repercusión que tuvo nuevamente este tema después de tantos años, manifestó su malestar y señaló a Roberto Martínez como responsable de las infidelidades que afectaron a ambas.

“Honestamente, no es agradable; si bien es cierto que hay que validar los sentimientos de las personas, han pasado tres décadas y cada quien ha continuado con su vida. A mí también en su época me engañaron. Nos engañó la misma persona y eso hay que ponerlo claro”, manifestó.

Rivasplata fue enfática al afirmar que nunca participó en una infidelidad y tomó distancia de esa etapa de su vida. Además, resaltó que actualmente mantiene una relación estable y ha formado una familia. “Nunca acá hubo un juego por mi parte; eso sí me molesta. Ya ha pasado bastante tiempo. Tengo mis hijos, tengo mi esposo, 17 años de relación. He construido mi vida hacia adelante, me he sentado a hablar con ella, he bailado en su show”, añadió.

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La modelo también sostuvo que existen tres versiones sobre lo ocurrido entre Gisela Valcárcel, Roberto Martínez y ella. “El de él, que él solo conocerá; el mío, que es totalmente transparente; y el de ella, que también es válido, porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera”, comentó.

Asimismo, reiteró su incomodidad por el resurgimiento de esta historia. “La gente vuelve a tocar un tema que no tiene fundamento y no es agradable para nadie, es desagradable para mí y para ella porque una sola persona, de alguna manera, jugó con ambas en diferentes tiempos, no lo sabemos”, manifestó.

Finalmente, Rivasplata aseguró que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya se había divorciado de Gisela Valcárcel. Sin embargo, reconoció que el exfutbolista empezó a cortejarla durante el proceso de separación de la popular ‘Señito’. “Mi relación siempre fue clara: con un hombre que ya había firmado su divorcio. Lo que pasa es que, cuando él me estuvo persiguiendo, en diferentes sitios, él estaba separado y nos dimos la oportunidad. Nos llegamos a casar y me decepcionó también”, sentenció.

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