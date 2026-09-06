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Gisela Valcárcel le responde a Viviana Rivasplata tras exponer incomodidad por revelaciones de su libro: "Aceptar lo que nos pasó"

Viviana Rivasplata expuso su incomodidad al ser asociada nuevamente a una infidelidad con Roberto Martínez tras la publicación del libro de Gisela Valcárcel. Esto le respondió la 'Señito'.

Gisela Valcárcel ha sostenido en el pasado que Roberto Martínez le fue infiel con Viviana Rivasplata, pero la modelo niega esa versión.
Gisela Valcárcel ha sostenido en el pasado que Roberto Martínez le fue infiel con Viviana Rivasplata, pero la modelo niega esa versión. | Foto: composición LR/Q' Bochinche
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Gisela Valcárcel no dudó en responder ante las recientes declaraciones de Viviana Rivasplata. La exreina de belleza cuestionó abiertamente que el episodio que la vincula a una infidelidad de Roberto Martínez hacia la ‘Señito’ dentro de su matrimonio fuera recordado en el libro ‘El poder de ser tú’, que la presentadora lanzó recientemente.

Rivasplata expuso su incomodidad por ser asociada a esa historia casi tres décadas después y también aseguró que comenzó su relación con el exfutbolista cuando este ya se había divorciado. Ante estas palabras, la madre de Ethel Pozo decidió aclarar cuál fue su intención al abordar sus vivencias y negó que su publicación tenga como propósito identificar o incomodar a otras personas.

PUEDES VER: Viviana Rivasplata expone su desagrado tras declaraciones de Gisela Valcárcel sobre infidelidad de Roberto Martínez: "Nos engañó la misma persona"

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Gisela Valcárcel aclara qué buscó con su libro tras declaraciones de Viviana Rivasplata

Durante una firma de ejemplares, Gisela Valcárcel fue consultada por las declaraciones de Viviana Rivasplata y sostuvo que su publicación no menciona directamente a ninguna de las personas involucradas en los episodios que narra. “Hay algo claro: en el libro no se menciona a nadie, pero no es mi idea mortificar a nadie. La idea del libro es aceptar lo que nos pasó”, afirmó ante las cámaras de ‘Q’ Bochinche’, programa en el que la modelo había manifestado su incomodidad días antes.

Con esta explicación, la ‘Señito’ marcó distancia de cualquier intención de exponer a la exreina de belleza. Su argumento apunta a que el contenido debe entenderse desde una mirada personal sobre experiencias que forman parte de su pasado y no como un intento por reabrir conflictos con quienes estuvieron relacionados con ellas.

Previamente, en ‘Q’ Bochinche’, Rivasplata calificó de desagradable que aquel capítulo fuera recordado después de tantos años y dejó claro que ella se encuentra en otra etapa de su vida junto a la familia que constituyó con su esposo Bruce Greifenstein hace casi dos décadas. La ex Miss Perú, además de afirmar que no participó de ninguna infidelidad, reveló que Roberto Martínez también la engañó dentro de su matrimonio.

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