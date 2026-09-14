Nancy Brescia publicó un mensaje después de la boda civil de Mafer Neyra. Usuarios lo relacionaron como una indirecta a Hugo García. Foto: Instagram

Nancy Brescia publicó un mensaje después de la boda civil de Mafer Neyra. Usuarios lo relacionaron como una indirecta a Hugo García. Foto: Instagram

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Mafer Neyra y Ernesto Cabieses celebraron su matrimonio el sábado 12 de septiembre, luego de cinco años de relación. La ceremonia contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, quienes compartieron en redes sociales fotografías y videos de distintos momentos del enlace. Entre ellos estuvo Nancy Brescia, madre de la influencer, quien manifestó su alegría por esta nueva etapa en la vida de su hija.

Tras la boda civil, Nancy Brescia publicó en Instagram una reflexión que rápidamente llamó la atención de los seguidores de Mafer Neyra. Algunos internautas interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia Hugo García, quien sorprendió con un mensaje de Sé feliz el mismo día del matrimonio.

Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio, escribió Brescia en una historia acompañada por la canción ‘Streets of Philadelphia’, de Bruce Springsteen. La publicación apareció luego del matrimonio y coincidió con otros mensajes difundidos por Hugo García durante esa misma jornada, lo que incrementó las especulaciones en redes sociales.

Mensaje de la mamá de Mafer Neyra ¿como indirecta a Hugo García?

¿Hugo García mandó mensaje a Mafer Neyra en el día de su boda?

El exchico reality también generó comentarios al publicar en Instagram la frase: Por fin llegó el día. 12.09, junto a un emoji de corazón. Posteriormente, utilizó Threads para compartir otro breve mensaje: Sé feliz. Ambas publicaciones comenzaron a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde numerosos usuarios las relacionaron con la boda de Neyra y Cabieses.

Sin embargo, Hugo García no hizo ninguna referencia directa a Mafer Neyra, Ernesto Cabieses ni al matrimonio. Después de las primeras interpretaciones sobre su historia de Instagram, explicó que su mensaje relacionado con el 12 de septiembre hacía referencia a la llegada de su madre a Miami para conocer a Koa.

Pese a esta aclaración, la frase Sé feliz publicada horas después volvió a generar comentarios entre sus seguidores debido a que coincidió con la fecha de la ceremonia. Las capturas de sus publicaciones se viralizaron en redes y fueron acompañadas en algunos videos por la canción ‘Saturno’, de Pablo Alborán.

Hasta ahora, García no ha realizado ningún pronunciamiento explícito sobre el matrimonio de su expareja. Mafer Neyra y el exintegrante de 'Esto es guerra' mantuvieron una relación de aproximadamente seis años antes de anunciar su separación en febrero de 2021.