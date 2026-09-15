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Magaly Medina no fue ajena a la polémica que generaron las últimas publicaciones de Hugo García. El exchico reality compartió el pasado sábado 12 de septiembre un mensaje que llamó especialmente la atención de los usuarios, debido a que coincidió con el matrimonio de su expareja Mafer Neyra y Ernesto Cabieses.

La reacción de la conductora surgió luego de que los posts del influencer fueran interpretados en redes sociales como una posible indirecta hacia la creadora de contenido. Como se recuerda, primero compartió una historia en Instagram con la frase "Por fin llegó el día. 12.09" y, horas después, escribió en Threads: "Sé feliz".

Magaly Medina cuestiona los mensajes de Hugo García en redes sociales

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la ‘Urraca’ puso en contexto la situación sentimental de Hugo García y recordó que actualmente mantiene una relación con Isabella Ladera, con quien recientemente se convirtió en padre. En esa misma línea, mencionó algunas publicaciones que la venezolana compartió sobre esta nueva etapa, entre ellas una en la que señaló que “el posparto no dura para siempre”.

A partir de ello, Medina cuestionó que Hugo publicara un 'Sé feliz' el mismo día en que su expareja celebraba su matrimonio. Aunque el mensaje fue interpretado en redes sociales como una posible indirecta, el exguerrero nunca confirmó que estuviera dirigido a Mafer Neyra.

“El posparto para muchas mujeres es una etapa que viene de la mano con la depresión. ¿Cómo le vas a poner ‘Sé feliz’? ¿A quién se lo pondrías? De repente se lo estaba poniendo a Isabella Ladera, pero la gente interpretó que justo era la boda de la chica y la indirecta era para ella. Y cómo le vas a mandar una indirecta a través de tus redes sociales, que ahora la gente interpreta, lee lo que está escrito detrás, lo que puede haber significado cuando tienes a una mujer que acaba de dar a luz hace unos días. O sea, no puedes ser tan desconsiderado, creo yo’”, sostuvo.

Magaly recuerda el ‘like’ de Hugo García en polémico video

Medina también mencionó que Hugo García habría dado ‘like’ a un video relacionado con extrañar a quien fue "el amor de tu vida". Para la conductora, este gesto, sumado al mensaje publicado el día de la boda de Mafer, alimentó las especulaciones sobre un supuesto arrepentimiento por su relación pasada, aunque ello tampoco ha sido confirmado por García.

“Incluso hay un video que le da like, que es más o menos como eso de que extrañas al que fue ‘el amor de tu vida’ y él le pone corazoncito al video. ¿Cómo vas a ponerle un corazón así cuando tu mujer está casi con una depresión posparto criando a tu hijo? Es también la falta de sensibilidad y empatía”, agregó.