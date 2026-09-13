Hugo García lanza insólito mensaje mientras su exnovia Mafer Neyra celebraba su matrimonio: “Sé feliz”

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Hugo García volvió a generar comentarios en redes sociales luego de realizar dos publicaciones que coincidieron con una fecha importante para su expareja, Mafer Neyra. La creadora de contenido contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses el sábado 12 de septiembre, mientras el exchico reality compartía mensajes que rápidamente llamaron la atención de los usuarios.

Las publicaciones del influencer no mencionaron directamente a la modelo ni hicieron referencia explícita a su matrimonio. Sin embargo, la coincidencia de ambos hechos provocó diversas especulaciones en redes sociales, especialmente por el contenido de los mensajes que el influencer compartió durante la jornada.

¿Qué mensajes publicó Hugo García mientras su exnovia Mafer Neyra se casaba?

Durante el doce de septiembre, Hugo García publicó primero una historia en Instagram con el mensaje: 'Por fin llegó el día. 12.09', acompañado de un emoji de corazón. Horas después, volvió a pronunciarse, esta vez mediante Threads, donde escribió de manera breve: 'Sé feliz'.

Las publicaciones generaron comentarios debido a que fueron realizadas el mismo día de la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. El creador de contenido Ric La Torre incluso compartió capturas de los mensajes y cuestionó públicamente el motivo de las publicaciones del modelo. No obstante, en estos mensajes el influencer no señaló que estuvieran dirigidos a su expareja.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron tras más de cinco años de relación

Mientras las publicaciones de Hugo García generaban comentarios, Mafer Neyra celebraba su matrimonio civil con Ernesto Cabieses. La ceremonia se realizó el sábado 12 de septiembre y posteriormente la pareja tuvo una celebración íntima junto a familiares y amigos cercanos.

La creadora de contenido compartió parte de los momentos previos a la ceremonia y lució un vestido blanco de encaje, acompañado de una capa transparente y un bouquet. Neyra ingresó al lugar de la ceremonia de la mano de su padre para encontrarse con Cabieses, con quien mantiene una relación de más de cinco años.