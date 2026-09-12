Jacob Coxon, el investigador de Anthropic que advirtió el peligro de la IA y como esta podría "matarnos" antes de 2030

Su mensaje en X logró más de 143 millones de visualizaciones. Foto: Composición LR.

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Jacob Coxon es un investigador de inteligencia artificial que trabajó durante tres años en Anthropic y OpenAI y que recientemente advirtió sobre los riesgos de la carrera por desarrollar sistemas de IA cada vez más avanzados, tras renunciar. Su mensaje en X superó los 143 millones de visualizaciones.

Participó en investigaciones vinculadas al desarrollo de modelos de IA, incluida la fase de preentrenamiento. Su experiencia en dos de los principales laboratorios del sector le permitió conocer desde dentro la competencia por alcanzar sistemas más potentes.

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Su principal preocupación es la automejora recursiva, escenario en el que una IA podría utilizarse para mejorar sus propias capacidades. En una entrevista con NBC, explicó que el principal indicador que debería vigilarse es "si la IA puede hacerse más inteligente sin humanos".

Aunque considera que los modelos actuales no representan un riesgo significativo de extinción, advierte que la situación podría cambiar rápidamente. "Algunos piensan que en seis meses es plausible. Podría ser más, dos o tres años", señaló.

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Una advertencia respaldada desde Anthropic

La repercusión de Coxon aumentó cuando otros investigadores de Anthropic respaldaron públicamente algunas de sus preocupaciones.

Evan Hubinger, responsable de investigación en alineación de Anthropic y exjefe de Coxon, afirmó que considera superior al 10% la probabilidad de que una IA pueda matar a todos los seres humanos durante la próxima década.

Hubinger, sin embargo, distinguió entre los modelos actuales y los sistemas futuros. "Creo que el riesgo de los modelos actuales es bajo. Lo que me preocupa es la superinteligencia surgida de la automejora recursiva, que está ocurriendo más rápido de lo que pensábamos".

Samuel Marks, miembro del personal técnico de Anthropic, también sostuvo que existe entre los desarrolladores una preocupación por escenarios que podrían provocar la extinción humana o consecuencias de gravedad similar.

¿Quién es Jacob Coxon?

Jacob Coxon tiene una trayectoria en OpenAI documentada por la propia compañía. Su nombre figura entre los investigadores y colaboradores de GPT-4o, y también aparece como autor del trabajo Understanding neural networks through sparse circuits, publicado por OpenAI en 2025.

Según reportes de AP, WIRED y TIME, pasó posteriormente por Anthropic, donde realizó investigación relacionada con el preentrenamiento de modelos. Tras aproximadamente tres años de trabajo entre ambas compañías, anunció su salida de Anthropic el 8 de septiembre de 2026.