La Libertad prepara implementación de modelo especializado contra la extorsión

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró una reunión interinstitucional orientada a impulsar la pronta implementación y puesta en funcionamiento del Subsistema Especializado contra la extorsión y sus Delitos Conexos en La Libertad.

Durante la jornada de trabajo, el secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal y director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, Edward Vega Rojas, explicó que la implementación de este subsistema en La Libertad responde a la necesidad de fortalecer la protección de las víctimas y garantizar una respuesta oportuna y eficaz por parte del sistema de administración de justicia frente a este tipo de delitos.

En ese sentido, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad enfatizó que, para lograr el adecuado funcionamiento de este modelo interinstitucional, es necesario fortalecer la coordinación entre los titulares de las entidades involucradas. Asimismo, señaló la importancia de estandarizar criterios y normas, así como de contar con las instancias y mecanismos necesarios que permitan garantizar un tratamiento especializado y una atención adecuada de los casos de extorsión y sus delitos conexos.

La reunión permitió identificar acciones prioritarias y reforzar el compromiso de las instituciones participantes para articular esfuerzos en la lucha contra la extorsión y brindar una respuesta más eficiente y especializada a la ciudadanía.

En esta reunión también estuvieron presentes el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, el jefe de la Región Policial, Ricardo Espinoza Cuestas, el director de la Defensa Pública, Samuel Díaz Gonzales, así como la gestora administradora de la UETI-CPP, Mariela del Carmen Guerrero Vásquez, y la administradora del Módulo Penal de la Corte de La Libertad, Liliana Javier Moncada.