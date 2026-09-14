Magaly Medina explota contra Edson Dávila por negar a Gisela Valcárcel: "Se ha convertido en un ‘tapahuecos’ soberbio"

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Los comentarios de Edson Dávila, conocido como Giselo, en los que negó que Gisela Valcárcel haya sido su madrina provocaron la reacción de Magaly Medina. La conductora cuestionó duramente al integrante de ‘América Hoy’ y lo calificó de “malagradecido”, además de asegurar que todavía “no le ha ganado a nadie” en la televisión.

“Lo que hizo Giselo a mí me pareció de una soberbia... porque aún no le ha ganado a nadie. Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina, lo nombró Giselo y lo puso en todos sus programas, hasta que al fin lo puso como conductor”, sostuvo Medina al referirse a los inicios de Dávila en la televisión.

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La ‘Urraca’ consideró que la carrera que actualmente tiene Edson Dávila no habría sido posible sin el respaldo que recibió de Gisela Valcárcel. Por ello, le pidió reconocer la oportunidad que la conductora le brindó cuando todavía era un rostro desconocido para el público.

“Mocoso entiende en la vida siempre hay que agradecer a la gente que te dio la oportunidad”, manifestó Magaly Medina, quien cuestionó la manera en que Giselo se refirió a la popular ‘Señito’.

Magaly afirma que Edson Dávila ya no conduce bien

Magaly Medina también criticó el desempeño actual de Edson Dávila como conductor y recordó que Gisela Valcárcel lo respaldó cuando, según afirmó, todavía era “un bailarín cualquiera desconocido que lo único que hacía era imitar a Gisela Valcárcel, nada más”.

Para la periodista, Giselo habría cambiado desde que asumió un papel más protagónico frente a las cámaras. “Se ha convertido en un ‘tapahuecos’ soberbio, ‘tiene que aterrizar’ ¿Qué le cuesta agradecer? Si no hubiera sido por esa madrina hoy serías un desconocido bailarín”, manifestó la conductora de televisión.

Medina también sostuvo que Dávila habría perdido la espontaneidad que lo caracterizaba cuando comenzó a aparecer en televisión. Según su percepción, ahora “se alucina conductor” y habría dejado atrás la chispa que tenía en sus primeras apariciones.

¿Qué dijo Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel?

El vínculo entre Edson Dávila y Gisela Valcárcel volvió a ser comentado luego de que el conductor de ‘América Hoy’ decidiera aclarar públicamente cuál fue el papel de la popular ‘Señito’ en su trayectoria televisiva.

Dávila reconoció que Valcárcel fue la persona que le brindó una oportunidad en televisión, pero rechazó que exista una relación de madrinazgo entre ambos. El conductor fue enfático al marcar distancia con esa denominación y aseguró que nunca la consideró su madrina.

“La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, fueron las palabras de Giselo al ser consultado sobre Gisela Valcárcel y el vínculo que mantuvieron durante sus primeros años en la televisión.