Hermana de Said Palao sorprende al admitir por qué nunca va al salón de belleza de Alejandra Baigorria: "Creo mucho en las energías"
La respuesta de Lorelein, hermana de Said Palao, no tardó en captar la atención y despertó especulaciones en torno a su relación con la empresaria Alejandra Baigorria.
- Mario Hart cree que Alejandra Baigorria obliga a Said Palao a grabar videos para demostrar que están felices: “Se le ve muy incómodo”
- Said Palao toma radical decisión tras celebrar el cumpleaños de Alejandra Baigorria: usuarios le recordaron fiesta del yate en Argentina
La familia de Said Palao vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Esta vez, no por el propio integrante de ‘Esto es Guerra’, sino por su hermana Lorelein, quien respondió a una consulta en redes sociales que rápidamente generó comentarios y especulaciones.
El tema surgió en medio de la constante exposición pública de la pareja conformada por Said y Alejandra Baigorria, quienes se encuentran celebrando el cumpleaños de la popular ‘Gringa de Gamarra’ en Japón. En ese contexto, la pregunta sobre por qué Lorelein, exintegrante de ‘Combate’, no acudía al salón de belleza de la empresaria abrió un nuevo frente de debate.
PUEDES VER: Said Palao deja en shock al revelar la millonaria cifra que gana como influencer tras ser tildado de ‘mantenido’ por Alejandra Baigorria
Hermana de Said Palao revela por qué no va al salón de Alejandra Baigorria
La hermana del chico reality fue directa al explicar su decisión y dejó en claro que se trataba de un asunto de fidelidad hacia su estilista de confianza y de sus propias creencias. “La respuesta no es otra que soy fiel ja, ja, ja. Llevo años con mi @/jfigueredo07 y creo mucho en las energías. No dejo que mi cabello lo agarren así nomás. Por eso mi cabello crece y está brillosito”, escribió en sus redes sociales, luego de que un seguidor le preguntara por qué no acudía al salón de belleza de su cuñada Alejandra Baigorria.
Su comentario, aunque aparentemente sencillo, fue interpretado de distintas maneras. Para algunos usuarios, se trató de una muestra de lealtad hacia su estilista; para otros, la mención a las “energías” abrió la puerta a especulaciones sobre la relación entre Lorelein y Alejandra.
Lorelein Palao habló sobre salón de Alejandra Baigorria mientras la empresaria se encuentra en Japón con su esposo Said. Foto: composición LR/Instagram
Aunque la hermana de Said Palao no hizo referencia a conflictos ni a experiencias negativas en el salón de Baigorria, su respuesta bastó para que se generaran comentarios sobre posibles tensiones familiares. La empresaria, por su parte, no se pronunció sobre el tema y continúa disfrutando de su viaje en Japón, donde se encuentra celebrando su cumpleaños número 38 en compañía de su esposo, su hermano y otras personas de su círculo cercano.