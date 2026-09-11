‘La Uchulú’ reaparece con ‘vientre de embarazo’ tras cirugía de reasignación de sexo: “En la dulce espera"

'La Uchulú' es una de las creadoras de contenido más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

'La Uchulú' es una de las creadoras de contenido más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

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La Uchulú desató revuelo en redes sociales tras aparecer con una pancita de embarazo en su más reciente publicación. Allí, compartió dos fotografías. En una de ellas aparece con quien sería su pareja, el influencer 'Shamuko', y compartiendo un inesperado mensaje: En la dulce espera.

Cabe recordar que la actriz, de 25 años, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo hace 2 años en Tailandia, donde mostró todo el proceso de la misma en Instagram para cumplir su objetivo de transición.

'La Uchulú' sorprendió a sus seguidores con su publicación. Foto: Instagram.

La Uchulú sorprende al aparecer con vientre de embarazo

La Uchulú, popular creadora de contenido natural de la selva, dejó de lado los videos humorísticos para hacer una publicación seria. La influencer compartió un par de fotografías donde aparece con una pancita de embarazo y muestra una expresión de ilusión. En otra instantánea, su posible pareja le da un beso en el vientre mientras ella reacciona emocionada. En la dulce espera, escribió como único mensaje.

El post rápidamente se viralizó en redes sociales. Sus seguidores la felicitaron, mientras que otras personas tomaron con humor las fotos y no dudaron en hacerles bromas pesadas. Incluso algunos mencionaron que se trataba de inteligencia artificial, pero la exintegrante de 'El Reventonazo de la Chola' lo negó y reveló que solo se había colocado un trapo dentro de su vestido para realizar la broma.

La Uchulú se cambiará de nombre y así se llamará

En julio de este año, La Uchulú comenzó un proceso judicial para cambiar su sexo y nombre en su documento nacional de identidad (DNI). Junto a su abogado, se presentó en primera instancia ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Allí, la influencer reveló que su nuevo nombre será Etza Reátegui Wong. Además, señaló que espera que el fallo salga a su favor para continuar cumpliendo sus objetivos.