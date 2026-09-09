Alejandra Baigorria celebra sus 38 años en Japón, pero las críticas han empañado su festejo. En el podcast ‘Sin más que decir’, se debatieron los problemas de su relación con Said Palao. Fotos: captura/Youtube/Instagram.

Alejandra Baigorria celebra sus 38 años en Japón, pero las críticas han empañado su festejo. En el podcast ‘Sin más que decir’, se debatieron los problemas de su relación con Said Palao. Fotos: captura/Youtube/Instagram.

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Alejandra Baigorria debería estar muy feliz por celebrar sus 38 años en Japón, sin embargo, una ola de críticas ha opacado las celebraciones. Debido a que el tema ha sido tendencia, los conductores del podcast 'Sin más que decir' comentaron sobre la pareja que protagonizó uno de los matrimonios más extravagantes de los últimos años. Pero, lo que opinó Mario Hart, exnovio de la 'Rubia de Gamarra', generó eco en las redes sociales.

Mario Hart cree que lo mejor para Alejandra Baigorria hubiese sido aceptar el error de Said Palao por irse a una despedida de solteros en Argentina. "Diferente hubiera sido que salga y diga: ‘Bueno, lo he perdonado, es mi decisión, es mi problema. Yo soy la mujer, yo soy la esposa, yo soy la que decide dar una nueva oportunidad’", manifestó el piloto de autos.

Mario Hart sorprende con su opinión sobre Alejandra Baigorria y Said

En otro momento, Mario Hart, quien salió en defensa de su exnovia, sorprendió al hablar de las reacciones de Said Palao en los videos de Alejandra Baigorria. Para el piloto de autos, el participante de 'Esto es guerra' no se ve muy feliz grabando junto a la empresaria, quien ha sido criticada por animalistas de Chaclacayo.

"Lo que ellos tienen que hacer es dejar de exponer su relación. Yo siento que ahorita están enfocados en mostrar su relación como que funciona, como que es real, como que están bien, como que están felices y no les está funcionando. Además, por lo que suben a redes, yo siento que a Said se le siente se le ve muy incómodo en en esos videos. Se le siente duro, como forzado, no se siente natural, se siente como si le estuvieran diciendo: ‘vamos a hacer este video y ahí sale’, y él dice: ‘está bien, mi amor’. No se siente natural", comentó Mario Hart.

Finalmente, Mario Hart aclaró que Alejandra Baigorria y Said Palao son una linda pareja, pero les aconsejó que no expongan mucho su relación. "No tengo ninguna duda que les esté yendo superbién, pero de repente lo que deben hacer es dejar de exponerse, de no querer demostrar lo contrario a todas las críticas de la gente", concluyó.