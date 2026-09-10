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Israel Dreyfus impacta con revelación sobre el sueldo de Said Palao en 'Esto es guerra' tras ser acusado de mantenido: "Como un CEO"

La declaración de Israel Dreyfus sorprendió a María Pía Copello, quien expuso sus dudas. No obstante, el conductor insistió en destacar el salario de Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria.

Said Palao fue criticado tras cumpleaños de Alejandra Baigorria. Esto dijo Israel Dreyfus.
Said Palao fue criticado tras cumpleaños de Alejandra Baigorria. Esto dijo Israel Dreyfus. | Foto: composición LR/QTV+/Instagram
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Israel Dreyfus salió al frente para defender a Said Palao tras las acusaciones que lo señalan de depender económicamente de Alejandra Baigorria y ser “mantenido” por ella. Desde su espacio en el podcast ‘Sin +Q Decir’, el conductor rechazó las críticas hacia su amigo y sorprendió con una revelación sobre el sueldo del influencer en ‘Esto es Guerra’.

El modelo aseguró que el mayor de los Palao percibe un salario comparable al de un CEO, por lo que descartó que su desempeño como chico reality sea minimizado en redes sociales.

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Israel Dreyfus sorprende con revelación sobre sueldo de Said Palao

El tema surgió en ‘Sin +Q Decir’ al abordar la reciente ola de comentarios contra Said Palao, luego de que dedicara un post a Alejandra Baigorria por su cumpleaños. La pareja celebró la fecha en Tokio y tanto el viaje como el regalo de una cartera Lady Dior encendieron no solo comentarios negativos y recordatorios del ampay en Argentina, sino también especulaciones sobre un supuesto financiamiento por parte de la empresaria. Al referirse al impacto en el influencer, Dreyfus señaló: “Al final es inevitable que no le afecte. Tanta crítica, tanta avalancha, con aciertos o desaciertos por parte de Said, que claramente cometió un error en su momento”.

En esa línea, el conductor destacó la trayectoria de Palao en televisión y expuso el jugoso salario que percibiría en ‘Esto es Guerra’, con el objetivo de desestimar los comentarios que lo desprecian. “Que lo desprestigien o que lo minimecen diciendo ‘guerrerito’, como si ganara S/1.50 en donde está trabajando. No voy a hablar de montos, pero, tranquilamente, un chico con la trayectoria de Said ahí gana casi como un CEO. No tiene nada que envidiarle a absolutamente nadie que lo quiere venir a minimizar”, agregó.

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Sus palabras sorprendieron a María Pía Copello, fundadora del podcast, quien expresó dudas sobre la existencia de sueldos tan altos en el programa de América TV. Frente a ello, el exintegrante del reality acotó: “Sí, por ahí va. Es un decir”.

Luciana Roy, en ese escenario, bromeó al señalar que todo ese sueldo comparable con un CEO que ganaría Said en un mes lo habría gastado en la cartera Lady Dior que regaló a Baigorria, detalle que, según Magaly Medina, habría costado aproximadamente US$6.300.

El comentario provocó la risa de Copello, pero Dreyfus no lo escuchó o prefirió ignorarlo. Posteriormente, insistió en que Palao cuenta con un buen sustento económico que le permite incluso invertir. “No es nada despreciable lo que él gana en lo que se está dedicando. Lo que él gana le da la capacidad de invertir y hacer una constructora tranquilamente”, sentenció sobre su amigo, quien además se desempeña como gerente general de Agarra tu Gringa, empresa fundada por su esposa.

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