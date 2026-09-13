Romina Gachoy impacta al revelar la verdad detrás de la lujosa fiesta de 15 años de hija de Angie Jibaja: "No quería..."

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La conocida influencer Romina Gachoy sorprendió al organizar una celebración espectacular para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. Sin embargo, la cantante uruguaya decidió detallar aspectos sorprendentes del evento de 15 años de la joven y revelar una verdad inesperada.

Romina Gachoy explica por qué casi no hubo festejo por los 15 años de la hija de Angie Jibaja

Como es sabido, Romina Gachoy recibió elogios al mostrar la felicidad de la adolescente en su evento de cumpleaños, donde asistieron sus amigos y familiares cercanos. Sin embargo, inicialmente, la joven no deseaba un festejo de quince años porque su intención era realizar un viaje.

“El cumple de mi bebé, mi reina, fue maravilloso… Aunque realmente mi hija no quería un cumpleaños de 15. Prefería viajar en lugar de celebrar”, explicó la locutora de radio, señalando que al final, la joven cambió de decisión.

Romina Gachoy sorprende con revelación sobre la fiesta de 15 años.

“Habíamos planeado viajar los 5 juntos a Uruguay hasta que dos semanas antes de su cumpleaños, mi pequeña comentó: 'Mami, quiero hablar contigo y con papi. Por favor, no se enojen. He estado diciendo que no deseo una fiesta, pero creo que ahora sí quiero una celebración'”, relató Romina Gachoy.

Ante el deseo de la joven, la influencer uruguaya no lo pensó dos veces para organizar un gran evento para Gia, a quien trata como si fuese su propia hija. Ambas compartieron la decisión sobre cada detalle de la celebración de sus quince años.

“Juntas pensamos en temáticas diferentes y decidimos no hacer lo típico que todas las quinceañeras hacen… Todas eligen el mismo tipo de vestido y colores. Así que optamos por un tema hawaiano, lo cual resultó muy divertido”, expresó.