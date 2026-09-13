Lady Gaga se convierte en madre por primera vez tras mantener su embarazo en secreto

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Lady Gaga sorprendió al mundo del espectáculo al convertirse en madre por primera vez junto a su prometido, Michael Polansky. La noticia fue reportada inicialmente por medios estadounidenses y posteriormente confirmada a través de fuentes citadas por distintas publicaciones, aunque la pareja todavía no ha revelado públicamente todos los detalles sobre el recién nacido.

La llegada de su primer bebé marca una nueva etapa en la vida personal de la cantante de 40 años, quien durante los últimos años había hablado en distintas ocasiones sobre su deseo de formar una familia. Gaga mantuvo este proceso en privado y hasta ahora no se conoce públicamente el nombre, sexo ni la fecha exacta de nacimiento de su hijo.

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Lady Gaga y Michael Polansky dan la bienvenida a su primer bebé

Lady Gaga y Michael Polansky recibieron a su primer hijo, según informó inicialmente Page Six y posteriormente recogieron otros medios estadounidenses. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles sobre el nacimiento ni ha informado públicamente el nombre del bebé, su sexo o la fecha exacta en que llegó al mundo.

La relación entre la artista y Polansky comenzó a hacerse pública en 2020, después de que ambos fueran vistos juntos en Las Vegas. Ese mismo año mostraron su romance durante el Super Bowl en Miami. En 2024, Gaga confirmó que estaban comprometidos al presentar a Polansky como su prometido durante los Juegos Olímpicos de París.

Lady Gaga ya había hablado de su deseo de convertirse en mamá

La maternidad no era un tema nuevo para Lady Gaga. En diciembre de 2019, la cantante habló sobre sus planes para los siguientes años y mencionó entre sus objetivos tener hijos. Un año después, volvió a referirse públicamente a su deseo de formar una familia y manifestó su ilusión por convertirse en madre.

Más recientemente, en octubre de 2025, durante una aparición en 'The Late Show with Stephen Colbert', Gaga señaló nuevamente que ser madre era uno de sus principales deseos. En aquella ocasión explicó que esperaba que la maternidad fuera su próximo papel protagónico, por lo que la llegada de su primer bebé representa el cumplimiento de una meta personal que había expresado públicamente durante varios años.