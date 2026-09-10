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Natalia Salas expone la lamentable medida que el banco tomó frente a ella y el sueño de una casa por padecer de cáncer

Natalia Salas sorprendió al compartir la resolución del banco en relación a su vivienda tras ser diagnosticada con cáncer, que avanzó a metástasis.

Natalia Salas sueño de su casa propia
Natalia Salas sueño de su casa propia
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Natalia Salas impactó al abrirse sobre los momentos difíciles que enfrentó cuando el banco tomó una decisión crucial sobre la casa que soñaba compartir con su familia. Esto sucedió tras conocer su diagnóstico de cáncer de mama, que se propagó a su columna recientemente.

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Natalia Salas comenta la decisión del banco respecto a su vivienda tras el cáncer

Natalia Salas se sinceró en una entrevista, relatando los retos que enfrentó tras ser diagnosticada con cáncer y la importante decisión que tomó con Sergio Coloma, su pareja, luego de haber vivido en numerosas casas a lo largo de su vida.

Junto a su esposo, la actriz deseaba que su hijo creciera en un ambiente estable y lleno de recuerdos felices, por lo que decidieron adquirir una vivienda propia tras lograr éxito en redes sociales y obtener buenos ingresos.

“Sentí la necesidad de darle estabilidad a mi hijo. No quería que vagara y creciera sin un hogar al que considerar suyo. Justo cuando comenzamos a ganar bien y pensábamos en un crédito hipotecario, me diagnostican”, comentó.

Salas no solo enfrentó el dolor causado por su enfermedad, sino también la negativa del banco al solicitar un crédito hipotecario, lo que la llevó a tomar una decisión económica crítica.

“A los pacientes oncológicos no les ofrecen créditos hipotecarios. Aunque tengas recursos, sin un seguro desgravamen no puedes comprar una casa. Me dije ‘¿qué hago ahora?’ y decidí comprar un departamento al contado, quedando con lo justo. Reinicié una estrategia: ‘¡Perfecto!’,” añadió.

Actualmente, disfruta de su nuevo hogar junto a su familia, enfrentando el desafío de la metástasis derivada de su enfermedad.

Es importante destacar que el 80% del ingreso de Salas proviene de su actividad como creadora de contenido, mientras que el 20% restante procede de proyectos televisivos y teatrales.


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