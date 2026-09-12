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Tras el éxito de ‘Culpa Mía’, Amazon Prime Video consolidó su alianza con la exitosa escritora argentina nacionalizada española, Mercedes Ron, para llevar al cine su bilogía ‘Enfrentados’. La primera película, ‘Marfil’, combina drama y romance en una historia que mezcla intriga, poder y vínculos familiares, así como un atractivo reparto liderado por Ester Expósito y Hugo Diego García.

La trama sigue a Marfil Cortés, una joven adinerada que vive en Nueva York y cuya vida cambia tras un intento de secuestro. Su padre, un empresario influyente, contrata a Sebastián Moore como escolta privado, y la convivencia entre ambos desencadena un vínculo afectivo marcado por tensiones y secretos.

Reparto principal de ‘Enfrentados: Marfil’

Ester Expósito es Marfil Cortés

La actriz española Ester Expósito, reconocida por su papel de Carla en ‘Élite’, encarna a la protagonista. Su carrera incluye títulos como ‘Venus’ y ‘Tu Hijo’. En Marfil, la artista, quien es novia del futbolista Mbappé, interpreta a una joven desafiante que enfrenta amenazas y descubre secretos familiares.

Hugo Diego García es Sebastián Moore

El actor hispanofrancés Hugo Diego García, recordado por ‘Control Z’, da vida al escolta contratado para proteger a Marfil. Su personaje es hermético y disciplinado, lo que genera choques iniciales con la protagonista antes de que surja la atracción.

Pablo Molinero es Alejandro Cortés

Conocido por títulos como ‘La peste’, Pablo Molinero interpreta al padre de Marfil, un empresario poderoso cuya influencia resulta clave en el desarrollo de la trama.

Eric Masip es Iván

Actor español Eric Masip participó en ‘Élite‘ y ‘A través de mi ventana’. El reparto de ‘Enfrentados: Marfil’ incluye a figuras veteranas y emergentes, como el español Lluís Homar, Zoe Bonafonte y el argentino Joaquín Ferreira.

La película ‘Enfrentados: Marfil’ está dirigida por Óscar Pedraza y escrita por Sofía Cuenca, bajo la producción de Pokeepsie Films junto a Amazon MGM Studios. El filme, que cuenta con una duración de 104 minutos, se estrenó el 9 de septiembre de 2026 en Amazon Prime Video en más de 240 países. Además, fue rodada en paralelo con su secuela, ‘Enfrentados: Ébano’, que dará continuidad a la historia iniciada en Marfil.