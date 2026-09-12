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Final Internacional Red Bull Batalla Lima 2027: entradas, fecha y lugar

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 reunirá en Lima a los mejores MCs. Revisa cuándo será, dónde se disputará y cómo adquirir tus entradas.

Red Bull Batalla vuelve a Perú después de once años. Conoce todos los detalles de la Final Internacional 2027.
Red Bull Batalla vuelve a Perú después de once años. Conoce todos los detalles de la Final Internacional 2027.
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La escena mundial del freestyle volverá a poner sus ojos en Perú. Tras la Final Nacional realizada en Chorrillos, Red Bull Batalla confirmó que Lima será sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, competencia que se realizará el 20 de marzo del 2027 en la Plaza de Toros de Acho y reunirá a destacados MCs de diferentes países.

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Red Bull Batalla regresa a Lima después de once años

El esperado regreso se producirá once años después de la recordada Final Internacional de 2016 realizada en la Costa Verde. En aquella edición, el español Skone se coronó campeón luego de imponerse al peruano Jota, una batalla que quedó marcada en la historia de la competición.

Perú ha mantenido una estrecha relación con Red Bull Batalla. A lo largo de los años, el país ha celebrado 17 Finales Nacionales y cuenta con dos tricampeones nacionales, una muestra del nivel competitivo que ha alcanzado la escena peruana y del respaldo de los seguidores del freestyle.

Para esta nueva edición internacional, la Plaza de Toros de Acho, uno de los recintos más antiguos y representativos de América, será el escenario elegido para conocer al próximo campeón mundial de Red Bull Batalla.

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Mientras continúa desarrollándose el calendario de Finales Nacionales, la lista de participantes comienza a tomar forma. Entre los primeros clasificados se encuentra El Menor, de Chile, quien llega como campeón internacional vigente.

También tiene asegurada su participación Almendrades, de Perú, luego de alcanzar el subcampeonato internacional. A él se suma Valles-T, de Colombia, quien obtuvo el tercer puesto en la última edición internacional.

Otro de los nombres confirmados es el venezolano Lancer Lirical, clasificado después de no haber podido participar en la edición anterior. A este grupo se incorpora Nekroos, recientemente consagrado en la Final Nacional peruana.

¿Dónde comprar entradas para Red Bull Batalla 2027 en Lima?

Los aficionados que quieran presenciar la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 ya pueden adquirir sus entradas oficiales. La venta estará disponible hasta agotar stock a través del siguiente enlace.

Toda la información sobre nuevos clasificados y novedades de la temporada también podrá seguirse mediante los canales oficiales de Red Bull Batalla.

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