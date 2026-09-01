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Diana Sánchez sorprendió con sus revelaciones en 'Sin más que decir'. Además de revelar por qué no le renovaron el contrato para una nueva temporada de 'Yo soy', la exchica reality contó que no logró crear una amistad con Franco Cabrera, su entonces compañero de conducción. Asimismo, dejó entrever que había celos profesionales y que el actor la habría minimizado al recalcar que ella solo era una co-conductora.

Si bien las confesiones de Diana Sánchez estaban candentes, lo que dijo Ethel Pozo sobre su expareja Franco Cabrera generó gran repercusión en las redes sociales, debido a que la conductora de televisión nunca se había referido al actual conductor de 'Yo soy'.

Ethel Pozo habla del carácter de Franco Cabrera

Ethel Pozo, quien confesó que estuvo con exintegrante de Menudo, esta vez sorprendió al referirse a Franco Cabrera, con quien mantuvo una relación de muchos años. Al inicio recalcó que a ella no le gusta hablar de su vida privada, sin embargo, lo que iba a comentar sobre el actor era algo que muchos lo vivieron, cuando él fue parte de 'El gran show'.

"En la época que él bailó en 'El gran show' y eso lo puedo pueden corroborar con quien sea, se llevó mal con todo el equipo, se llevó mal con los compañeros, se llevó mal con María Grazia Gamarra, se llevó mal con Brenda Carvallo, con los coreógrafos, con la producción, con todos", manifestó Ethel Pozo, quien pronto debutará como actriz de teatro.

Según la hija de Gisela Valcárcel, a ella nadie le contó sobre las actitudes de Franco Cabrera, sino que ella estuvo allí. "Inclusive, en esa época se fueron hasta las manos con el hermano de María Grazia Gamarra. Entonces, más no te puedo decir", añadió Pozo, antes de ser interrumpida por Diana Sánchez, quien agregó entre risas: "ya no necesitas decir más, ya déjalo".

Finalmente, Diana Sánchez aclaró que si bien no fueron grandes amigos con Franco Cabrera, lograron poner de lado sus diferencias para que el público no se dé cuenta. "Intentamos trabajar de la mejor manera porque al fin y al cabo ninguno de los dos, ni siquiera el jurado, es importante. El talento y la gente era lo importante (...) Quizás no había la gran química, tampoco no nos odiábamos. Creo que siempre va a haber personas que no compatibilicen", concluyó.