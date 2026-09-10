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Kevin Blow rechazó con firmeza las revelaciones de Micheille Soifer, quien por primera vez narró con detalle la brutal golpiza que habría sufrido a manos de su expareja. El dominicano fue entrevistado en el programa de Magaly Medina, donde la conductora reaccionó con indignación y cuestionó la versión del invitado.

El ex de Soifer insistió, como en ocasiones anteriores, en que fue la cantante quien lo agredió, aunque reconoció que respondió con violencia alegando defensa personal. Además, sostuvo que Micheille lo estaría señalando falsamente por exponer su supuesta infidelidad y apuntó contra la popular 'Urraca', a quien acusó de parcialidad en favor de la artista.

Kevin Blow responde a graves acusaciones de Micheille Soifer

Desde el inicio de la entrevista, Blow fue tajante al negar haber golpeado brutalmente a Micheille Soifer. Incluso, cuando Medina le recordó que él había aceptado haberla maltratado en un audio, aseguró que esa grabación habría sido planificada por su expareja y la madre de esta para hacérsela llegar a la periodista.

La conductora no tardó en increparle que siempre se ha presentado como víctima y ha negado una situación de violencia que ella calificó como mutua. En esa línea, lo interrogó directamente sobre qué le molestaba de Soifer para actuar de esa manera.

El dominicano respondió aludiendo a las declaraciones que 'Michi' dio a Andrea Llosa: "Lo que ella cuenta es totalmente mentira. En la entrevista, ella dice que fue por celos. Todo el que conoce a Micheille sabe que ella es impulsiva y celosa. La única persona que diría que soy celoso es ella".

La 'Urraca', al escuchar, insistió en que creía en la versión de la conductora, quien expuso su lado más vulnerable. Blow replicó que no le sorprendían las victimizaciones de su expareja y aseguró que las acusaciones comenzaron cuando él la señaló en El valor de la verdad de haberlo engañado: "Dije que nuestra relación se acabó por una infidelidad de ella con un bailarín que a ella se le encontró en los camerinos de América TV".

La periodista le increpó que ninguna infidelidad justifica la agresión, menos aún de la magnitud que denunció Soifer. Blow respondió que no buscaba justificarse, sino explicar cómo surgieron las acusaciones de maltrato. Medina, visiblemente indignada, insistió en preguntarle si alguna vez golpeó a la cantante. El dominicano negó reiteradamente, aunque recordó un episodio de forcejeo: "La cuarta vez (que ella supuestamente lo agredió)… La última vez que me pegó, la agarré por la mano y le dije: ‘Hasta que no me pidas perdón, no te voy a soltar’".

En su defensa, el empresario alegó que, frente a los casos de violencia, suele creerse más en la denuncia de una mujer porque el hombre tiene mayor fuerza. Además, acusó a Medina de inducirle respuestas y de estar cegada por "su feminismo". La conductora, fastidiada, replicó que suele dar mayor credibilidad a la versión femenina por los antecedentes en casos de violencia de género y decidió cortar la entrevista al considerar que no llegarían a ningún entendimiento.