Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El exclusivo viaje a Japón que realizaron Alejandra Baigorria y su esposo Said Palao, por el cumpleaños número 38 de la empresaria sigue generando polémica. Esta vez, Magaly Medina decidió revelar quién financió el viaje de la pareja, desmintiendo así la versión dada por la 'gringa de Gamarra', quien aseguró que cada uno pagó su parte de los gastos.

La conductora de ATV aclaró, en un primer momento, que no fue la exchica reality la encargada de pagar todos los pasajes y gastos, tal como se afirmó en redes sociales. Sin embargo, cuando muchos pensaban que iba a mencionar el nombre de Said Palao como el financista del viaje que le habría regalado a Baigorria, la 'urraca' también la descartó.

"Un viaje que dijimos, wuau, el gerente general (Said) de pronto le está yendo bien a sus negocios y ha invitado a su señora esposa y al hermano de su señora esposa (Sergio Baigorria) a un viaje transcontinental, en business class, trasladados hacia Tokio, Japón. Ay, ¿por qué nos defraudas, Said? Cuando te empezamos a tener un poquito de confianza y de repente decir, ¿Quién sabe si nos hemos equivocado con este muchacho?" dijo la presentadora a modo de burla.

PUEDES VER: Magaly Medina revela cuánto le habría costado el lujoso regalo que Said Palao le dio a Alejandra Baigorria por su cumpleaños

Magaly Medina revela quién pagó el viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón

Magaly Medina reveló que su equipo de investigación descubrió que el viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón no fue pagado por ninguno de los dos, sino por una empresa que trabaja junto a la rubia y que se encargó de financiar todos los gastos.

De esta manera, la conductora desmintió la versión dada por la empresaria, quien buscaba evitar que criticaran a su esposo de 'mantenido'. “Resulta que no (si el viaje lo pagó Alejandra Baigorria). Era una invitación de la empresa para la que trabaja Alejandra Baigorria, como es buena vendedora, todos los premios de viaje se los dan a ella”, señaló.

Alejandra Baigorria se enfrenta a usuaria que le dijo que le pagó todo a Said Palao

Alejandra Baigorria compartió en sus redes sociales todos los lugares que visitó en Japón junto a Said Palao y su hermano Sergio Baigorria con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, no contó con que una usuaria la criticara en la caja de comentarios al asegurar que ella se estaba haciendo cargo de todos los gastos del viaje.

Esto no fue del agrado de la empresaria, quien decidió contestarle. "¿Tienes pruebas de lo que dices? Hablan por la boca de la bruja y, por el odio que tienen dentro de ustedes, ya déjenme en paz. Sigue hablando, coju**ces, ¿a quién le consta que yo mantengo a alguien? No jod*n, solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas y ya todos son sus borreguitos. Ya cansan, de verdad. Cada quien trabaja y paga sus cosas, no jo**n", se defendió.