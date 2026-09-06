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Magaly Medina tendrá una nueva cita ante el Poder Judicial por el proceso que mantiene con Jefferson Farfán. La conductora deberá exponer su posición antes de que el juzgado se pronuncie sobre el pedido presentado por el exfutbolista para que se revoque la medida que permitió convertir su pena de prisión en jornadas de servicio comunitario.

La diligencia fue programada para este martes 8 de septiembre y se realizará de manera virtual. El juzgado escuchará a las partes antes de resolver el planteamiento de la ‘Foquita’, por lo que la audiencia será determinante para conocer los argumentos que sostienen cada posición, aunque el documento judicial no establece que la decisión sobre la revocatoria tenga que emitirse durante esa misma sesión.

Abogados de Magaly Medina expondrán argumentos tras pedido de revocatoria solicitado por Jefferson Farfán

La convocatoria figura en una resolución del juzgado encargado de la ejecución de la sentencia. El documento dispone la realización de un informe oral y precisa que participarán los abogados de Magaly Medina y su productor Patrick Llamo, así como el representante legal de Jefferson Farfán.

La resolución indica, según documento obtenido por Infobae: “SEÑALAR fecha para la diligencia de INFORME ORAL, para el día OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, a fin de que la defensa técnica de los sentenciados, así como el abogado defensor del querellante, efectúen el uso de la palabra por el término no mayor de cinco minutos”.

El juzgado también deja constancia de que esta actuación se realiza antes de resolver el planteamiento presentado por el exfutbolista. En el documento se hace referencia expresa al “pedido de revocatoria formulado por el querellante”.

Este punto resulta clave: el Poder Judicial no ha ordenado una nueva prisión para Medina. Lo que existe es una solicitud de Farfán para que se revoque la conversión de la pena y se ejecute la condena privativa de libertad. El juzgado deberá evaluar los argumentos y la documentación del expediente antes de pronunciarse sobre ese pedido.

Recordamos que la ‘Urraca’ fue condenada a dos años y ocho meses de prisión por el delito de violación de la intimidad, pero la pena fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario. Su productor, Patrick Llamo, también recibió una condena que fue sustituida por jornadas de servicio comunitario. La controversia actual se concentra en el cumplimiento de esa medida. Farfán cuestionó la forma en que Medina habría cumplido las jornadas y solicitó que se deje sin efecto la conversión de la pena.