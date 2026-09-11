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Dos muertos y un herido deja brutal choque de furgón contra volquete en Jicamarca

Las víctimas quedaron atrapadas en el vehículo debido a la violencia del impacto, y equipos de rescate utilizaron herramientas especiales para recuperarlas.

El impacto entre el furgón y la tolva del volquete provocó la muerte de las dos personas.
El impacto entre el furgón y la tolva del volquete provocó la muerte de las dos personas. | Composición LR
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Un violento accidente de tránsito dejó dos personas fallecidas y otra herida en la avenida Unión Jicamarca, a la altura de la zona de Cerro Camote, en el distrito de San Antonio de Huarochirí. El hecho ocurrió cuando un furgón que trasladaba a tres hombres impactó contra la tolva de un volquete en la intersección con la calle Modesto Reynoso.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo menor habría descendido por una pendiente antes de producirse la colisión. La fuerza del impacto provocó que la estructura del furgón quedara severamente deformada y que el conductor y el copiloto murieran en el lugar.

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El tercer ocupante, quien viajaba entre ambos, sobrevivió al choque y fue auxiliado por los equipos de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a una posta cercana para recibir atención médica. Su estado de salud permanece bajo observación.

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Víctimas quedaron atrapadas

La violencia de la colisión ocasionó que los cuerpos de las dos víctimas quedaran atrapados entre los fierros retorcidos del furgón. Los equipos de rescate tuvieron que utilizar herramientas especiales para poder retirar los cuerpos.

Agentes de los serenazgos de Lurigancho-Chosica y San Antonio acudieron inicialmente a la zona para brindar auxilio y asegurar el lugar. Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de Jicamarca participaron en las labores de rescate y en el traslado del sobreviviente.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada de las autoridades del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos.

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Policía investiga causas del choque

La unidad de investigación de accidentes de tránsito de la comisaría de Jicamarca quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades.

Los agentes recogieron las declaraciones de testigos y realizaron una inspección de la zona donde ocurrió el impacto. Entre las hipótesis que deberán ser verificadas se encuentra la posibilidad de que el furgón haya circulado a una velocidad que impidió al conductor controlar la unidad al descender por la pendiente.

También se deberá determinar si existió alguna falla mecánica, particularmente en el sistema de frenos, que pudiera haber contribuido a la pérdida de control del vehículo.

Los peritos evaluarán además las condiciones de ambos vehículos, las características de la vía y la mecánica de la colisión para establecer si alguna de las unidades incumplió las normas de tránsito.

Mientras continúan las investigaciones, vecinos del sector pidieron a las autoridades implementar mayor señalización y medidas de seguridad en los cruces ubicados en las pendientes de Cerro Camote, con el objetivo de evitar nuevos accidentes.

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