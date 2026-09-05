Jefferson Farfán hace impensado anuncio tras revelarse que podría ir a prisión por supuestamente no acudir a terapias

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Jefferson Farfán sorprendió en redes sociales con un inesperado anuncio en medio de la polémica que atraviesa su vida personal. El exfutbolista volvió a estar en el centro de la atención luego de que Magaly Medina expusiera que habría recibido una orden judicial para acudir a terapias psicológicas, como parte del proceso iniciado tras la denuncia de Darinka Ramírez. El caso tomó un nuevo giro luego de que se informara que el juzgado le habría otorgado un plazo de tres días para acreditar el cumplimiento de dicha medida, lo que generó dudas sobre si finalmente acató o no el mandato.

La situación abrió un escenario de posibles consecuencias legales. Según explicó el abogado de Darinka, un eventual incumplimiento podría derivar en una investigación por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que contempla una pena de prisión.

Jefferson Farfán hace anuncio tras destape de Magaly Medina

Aunque Jefferson Farfán no ha sido condenado ni existe una orden de prisión en su contra, la polémica generó una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios esperaban que el exfutbolista respondiera a los señalamientos de Magaly Medina, sobre todo por su conocida postura frente a las críticas de la conductora. Sin embargo, esta vez Farfán optó por no pronunciarse sobre el tema y evitó una respuesta en el tono irónico que suele utilizar.

En medio de esta controversia, la ‘Foquita’ reapareció en redes sociales con una noticia relacionada con uno de sus principales proyectos digitales. El exfutbolista anunció, junto a Roberto Guizasola, el regreso de ‘Enfocados’ con una sexta temporada, cuyo estreno está previsto para este domingo 6 de septiembre a las 8.00 p. m. a través del canal Satélite+ en YouTube. En el adelanto, Farfán mantuvo el particular estilo del programa y lanzó una advertencia: “Que se agarren esos 'pisajapajas' que ya regresamos con fuerza”.

¿Qué pasó con Jefferson Farfán?

El caso se originó por una medida del 15.º Juzgado de Familia que obligaba a Jefferson Farfán a acudir a terapias psicológicas y acreditar su cumplimiento tras la denuncia de Darinka Ramírez, madre de su última hija. Según lo expuesto por la ‘Urraca’, los documentos presentados por el exfutbolista no habrían sido suficientes, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio Público.

El abogado Ysrael Castillo señaló que Farfán podría ser investigado por desobediencia y resistencia a la autoridad, delito que contempla una pena de 5 a 8 años. “Al no cumplir con el requerimiento de la autoridad, el juzgado decidió remitir copias al Ministerio Público para que sea denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, que tiene penas duras. Estamos hablando de un ámbito penal, de penas de 5 a 8 años”, sostuvo. Sin embargo, Jefferson no ha sido condenado ni existe una orden de prisión en su contra.