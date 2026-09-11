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Jorge Nieto retrocede sobre pedido de facultades del Poder Ejecutivo: "Ahora lo estamos pensando"

Nieto cuestionó que el Senado pueda desconocer el reglamento y los límites constitucionales para aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno | Foto: difusión.
Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno | Foto: difusión.
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Luego de que Nieto afirmara que apoyaría el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el líder del Partido del Buen Gobierno ha reculado. Para el dirigente del Partido del Buen Gobierno, su bancada no apoyará un pedido que sea aprobado irregularmente.

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"Ahora lo estamos pensando. Después de la intervención de Martha Chávez y de otro importante senador, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y no van a aplicar los candados que ahí señalan. (…) Así como está, no nos pueden invitar a romper el artículo 104 constitucional, que claramente establece como debe ser el pedido de facultad del Ejecutivo", señaló en RPP.

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Martha Chávez, senadora fujimorista, afirmó que el Senado podría aprobar el pedido de facultades completo sin respetar los posibles cambios que se hagan en la Cámara de Diputados. Las declaraciones de la representante no fueron de agrado de la interna del partido del sol.

En otra entrevista, el excandidato presidencial afirmó que las facultades legislativas no son el único medio por el cual el Gobierno puede actuar: "Cuando la señora Fujimori estaba en campaña dijo "desde el primer minuto". Ahora es "desde el primer minuto, siempre que nos den las facultades legislativas". A mí me tocó enfrentar el Fenómeno de El Niño sin facultades legislativas. El Gobierno tiene capacidades: hay decretos de urgencia. No es verdad que el Gobierno esté atado de manos y no pueda gobernar", dijo a Canal N.

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Buen Gobierno y el pedido de facultades

Las votaciones de los diputados del Partido del Buen Gobierno no han seguido una posición uniforme frente al pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo. En la Comisión de Defensa y Orden Interno, Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza respaldaron el informe que consideraba viable otorgar las facultades en dicha materia. En tanto, Hilda Fernández optó por abstenerse en la Comisión de Ciencia, cuyo dictamen también planteaba una opinión favorable.

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Sin embargo, en otros grupos de trabajo, los legisladores de la agrupación liderada por Jorge Nieto se alinearon con el rechazo al pedido del Ejecutivo. Rossana Alayza, Gloria Hirache y Milagros Santana respaldaron en la Comisión de Energía y Minas el informe que recomendaba no conceder las facultades. En Justicia y Derechos Humanos, Edgar Gonzáles, Alayza y Romina Uribe hicieron lo propio con un dictamen que cuestionaba la falta de precisión de las materias solicitadas y advertía sobre posibles abusos.

La misma posición se evidenció en otras comisiones. En Producción, Edwin Espinoza, Nery Fernández e Hilda Fernández votaron en contra del informe favorable, mientras que en Ciencia Nery Fernández y Segundo Castrejón rechazaron el pedido. Incluso la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por el propio Quispe Candia, acordó desestimar la solicitud, con el voto en contra de su presidente y de sus colegas Fernando García y Milagros Santana.

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