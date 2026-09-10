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Magaly Medina expone la indignante defensa del exdirector musical de 'La Bella Luz' por caso Naldy Saldaña: "Repugnancia..."

Magaly Medina mostró la defensa de César Sánchez ante la denuncia de Naldy Saldaña, quien rechazó rotundamente las acusaciones y sorprendió con comentarios sobre su supuesto vínculo.

Magaly Medina y Naldy Saldaña contra exdirector de La Bella Luz
Magaly Medina y Naldy Saldaña contra exdirector de La Bella Luz
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La presentadora Magaly Medina abordó las declaraciones de César Sánchez en relación con la acusación de tocamientos indebidos hecha por Naldy Saldaña. En esta ocasión, la 'Urraca' manifestó su indignación frente a las palabras del músico e incluyó la perspectiva de la cantante peruana, quien mostró sensibilidad ante el tema durante la entrevista.

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César Sánchez se defiende inesperadamente de las acusaciones en su contra

En el reciente episodio de 'Magaly TV La Firme', se presentó el documento con la versión de los hechos según César Sánchez, quien sostuvo que no se trató de acoso, sino de gestos consensuados. Además, afirmó que tuvo una relación íntima con la exintegrante de La Bella Luz.

Naldy Saldaña niega rotundamente versión de César Sánchez.

Naldy Saldaña niega rotundamente versión de César Sánchez.

Por otro lado, la joven artista rechazó las afirmaciones del primo de Óscar Custodio. "Me causa completo asco… Escuchar esa historia fabricada por él porque cada palabra es falsa", señaló muy afectada por la situación.

“Es increíble… Es inaceptable oírle contar esa historia cuando claramente fui vulnerada, me sentí maltratada. En ningún momento accedí, sus palabras son totalmente falsas”, continuó Naldy Saldaña.

César Sánchez no tiene pruebas de sus declaraciones ante las autoridades.

César Sánchez no tiene pruebas de sus declaraciones ante las autoridades.

Magaly Medina también reveló que César Sánchez comentó que intentó establecer una relación romántica con ella. "En 2025, yo le confesé mis sentimientos. Le dije: ‘Quiero estar contigo’ y aunque no obtuve respuesta, me sonrió", explicó Sánchez a las autoridades.

No obstante, el exdirector musical de La Bella Luz confesó carecer de pruebas para sustentar sus aseveraciones. Ante esto, Naldy Saldaña reiteró, asegurando que además del acoso, él le realizó tocamientos indebidos en repetidas ocasiones durante su pertenencia al grupo musical.

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