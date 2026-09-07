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Tefi Valenzuela anuncia que se casa tras pedida de mano de su novio millonario: “Nunca dejé de creer en el amor”

La cantante Tefi Valenzuela, expareja de Mario Irivarren, confirmó que llegará al altar en 2027 con su pareja, un empresario estadounidense, y aseguró que nunca perdió la esperanza de encontrar el amor.

Tefi Valenzuela se casará con su novio millonario. Foto: composición LR/tefivalenzuela/Instagram
Tefi Valenzuela se casará con su novio millonario. Foto: composición LR/tefivalenzuela/Instagram
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Stephanie Valenzuela confirmó que se casará con su novio, un empresario estadounidense cuya identidad prefiere mantener en privado. La cantante arequipeña recibió la pedida de mano en Portland, en Estados Unidos y lució su anillo en los Premios Juventud 2026.

La expareja de Mario Irivarren aseguró que, pese a las experiencias difíciles que atravesó en el pasado, nunca perdió la esperanza de encontrar el amor. “Me pasaron cosas tristes, pero nunca dejé de creer en el amor y ahora sé que el típico ‘when you know, you know’ es real”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

Tefi Valenzuela

Mensaje de Tefi Valenzuela. Foto: Intsgram

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Tefi Valenzuela revela detalles de su pedida de mano y cuándo se casará

La cantante e influencer contó a las cámaras de 'Amor y fuego' que su novio le pidió matrimonio el último jueves en Portland. La exchica reality también confirmó que la boda será en 2027 y que la celebración se realizará en Perú, aunque no en Lima.

En su publicación, Tefi Valenzuela también recordó los comentarios que recibió sobre su vida sentimental. “Me decían que me iba a quedar a vestir santos, pero ahora me voy a casar con el hombre de mis sueños”, escribió.

La artista arequipeña añadió que siente que finalmente encontró a la persona indicada y atribuyó este encuentro a un propósito de Dios. “Tu persona, la que Dios hizo para ti, llega con absoluta certeza y claridad, no te queda una sola duda”, expresó.

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¿Quién es el futuro esposo de Tefi Valenzuela?

El futuro esposo de Tefi Valenzuela es un empresario estadounidense cuya identidad se mantiene en privado. Según lo señalado en 'Amor y fuego', no tiene conexiones con artistas y su relación con la cantante se ha mantenido alejada del ámbito público.

Respecto a sus planes de matrimonio, la cantante confirmó que la ceremonia y celebración se realizarán en 2027. “Estamos planeando la gran fiesta para el próximo año y va a ser en Perú, pero no en Lima”, reveló.

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