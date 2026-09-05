¿Son vecinos? Mario Irivarren admite que Onelia Molina compró departamento en el mismo edificio que él en San Isidro

El conductor Mario Irivarren habló sobre Onelia Molina y sus respectivos departamentos en el podcast 'La Manada'. | Foto: composición LR/Instagram

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Mario Irivarren y Onelia Molina volvieron a captar la atención luego de que publicaciones de ambos en redes sociales despertaran rumores sobre una coincidencia inmobiliaria: que los dos tenían un departamento en el mismo edificio de San Isidro. La versión tomó fuerza entre sus seguidores, quienes encontraron similitudes en las imágenes que cada uno compartió desde sus respectivas propiedades.

La especulación surgió meses después del final de su relación, marcada por una infidelidad del conductor en Argentina, por lo que muchos se preguntaron si ambos habían decidido adquirir inmuebles juntos o si existía alguna razón detrás de esta cercanía. Ante las consultas, el exchico reality confirmó la información y explicó cómo terminaron comprando en el mismo proyecto inmobiliario.

Mario Irivarren revela que él y Onelia Molina compraron sus departamentos en el mismo edificio

Mario Irivarren contó en ‘La Manada Galáctica’ que adquirió su inmueble en 2024, cuando el edificio todavía se encontraba en desarrollo y él aún mantenía una relación con Onelia Molina. “Compré ese departamento hace dos años en planos. Fui un día a ver el proyecto. Me gustó, estaba bonito, no había ni un ladrillo todavía, y me animé y compré el departamento porque además llegué a un buen acuerdo con la constructora”, reveló.

De acuerdo con su relato, fue él quien le recomendó a la odontóloga conocer la iniciativa. Molina visitó el lugar y tomó su decisión. “Cuando llegué a casa, se lo comenté a Onelia, que en ese entonces era mi pareja. Le dije: ‘Oye, el proyecto está bueno, deberías, no sé, igual darte una vuelta, chequearlo’. Fue, también le pareció un buen proyecto, y también compró su departamento en planos, que actualmente está en entrega”, explicó.

No obstante, el modelo dejó claro que no se trató de una inversión conjunta ni con el propósito de instalarse en el mismo edificio. Según explicó, ambos adquirieron sus propiedades como una forma de inversión y no como vivienda. “Los dos tenemos un departamento en el mismo edificio, pero ninguno lo compró para vivir. O sea, ninguno lo compró como vivienda; los dos lo compramos como inversión. Como para tener un activo, para tener un inmueble, para alquilarlo”, argumentó.

Irivarren también aseguró que desconoce en qué piso se encuentra el departamento de Molina, por lo que, pese a que ambos son propietarios en el mismo edificio, no necesariamente compartirían una cercanía cotidiana como vecinos.

Tras sus revelaciones, sus compañeros Gerardo Pe y Laura Spoya bromearon sobre esta singular coincidencia y la calificaron como un posible “comportamiento tóxico”. No obstante, Irivarren restó importancia a los comentarios y dejó claro que, desde su perspectiva, la situación tiene una explicación mucho más sencilla de lo que muchos podrían imaginar.